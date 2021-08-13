Крупнейший порт Украины сократил перевалку грузов с начала года на 22%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее - "Южный", Одесская область), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-июле 2021 года сократил перевалку грузов на 22,3% по сравнению с январем-июлем 2020 года - до 28,3 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за семь месяцев 2021 года порт сократил перевалку экспортных грузов на 18% - до 22,37 млн тонн, импортных - на 28,4%, до 3,38 млн тонн, перевалку транзитных - на 40%, до 2,5 млн тонн, каботажных - на 82,2%, до 44,15 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов порт за январь-июль 2021 года сократил перевалку наливных грузов на 16,4% - до 2,73 млн тонн, сухих сыпучих - на 22,1%, до 23,67 млн тонн, тарно-штучных - на 31,4%, до 1,9 млн тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 119,890 тыс. TEU (-17,3%).

Ранее сообщалось, что морской торговый порт "Пивденный" в январе-июне 2021 года сократил перевалку грузов на 20,9% по сравнению с январем-июнем 2020 года - до 24,71 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".