Беларусь безвозвратно получит от МВФ $900 миллионов, – представительство Фонда

Беларусь получит от Международного валютного фонда (МВФ) SDR (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) в эквиваленте на сумму более $900 млн в рамках распределения средств фонда между странами-участницами на $650 млрд на восстановление мировой экономики.

Об этом сообщили в белорусском представительстве МВФ, передает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с долей Беларуси 0,14% в рамках распределения средств МВФ на восстановление мировой экономики республика может получить SDR в эквиваленте на сумму более $900 млн", – сообщили в представительстве МВФ.

Средства выделяются правительству, SDR зачисляются в состав золотовалютных резервов, добавил сотрудник представительства.

Как сообщалось, на минувшей неделе Совет управляющих МВФ утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) среди стран-членов Фонда на сумму, эквивалентную $650 млрд. В том числе Беларусь, исходя из своей квоты в МВФ, претендует на сумму около $1 млрд. Однако ряд конгрессменов США уже обратился к руководству МВФ с призывом не выделять средства режиму Лукашенко.

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин согласовал заем Беларуси на $1 млрд. Первый транш на сумму $500 млн Минфин предоставил республике в конце 2020 году. Кроме того, аналогичную сумму страна получит из Евразийского фонда стабилизации и развития.

Также 13 июля Лукашенко и Путин договорились о предоставлении кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России. Суммарные издержки от налогового маневра в 2019-2024 годах в Минске оценивают в сумму около $10,5 млрд.