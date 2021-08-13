Брэнсон продал долю в Virgin Galactic на $300 миллионов

Британский миллиардер Ричард Брэнсон продал акции принадлежащей ему аэрокосмической компании Virgin Galactic Holdings Inc. на сумму $300 млн.

Брэнсон продал около 10,5 млн акций, или примерно 4% компании, через подконтрольную ему фирму. Таким образом, у него осталась доля в размере 18%, следует из документов для регуляторов, передает Интерфакс-Украина.

Поступления от продажи пойдут на поддержку бизнесов Брэнсона в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и уже созданных предприятий.

Брэнсон остается крупнейшим акционером Virgin Galactic. В апреле он продал бумаги компании на сумму около $150 млн для поддержки других бизнесов.

Virgin Atlantic Airways Ltd., авиакомпания, мажоритарной долей которой владеет компания Брэнсона, рассматривает возможность проведения IPO в Лондоне после получения финансовой помощи в размере 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд) в прошлом году, включая около 200 млн фунтов от Брэнсона.

Virgin Galactic на прошлой неделе отчиталась о финансовых показателях. Во втором квартале 2021 года компания увеличила чистый убыток, но впервые за несколько кварталов получила выручку.

Ранее сообщалось, что компания Virgin Orbit Брэнсона успешно запустила на орбиту с борта самолета ракету-носитель LauncherOne, которая вывела на орбиту в ходе демонстрационного полета ряд спутников для NASA.