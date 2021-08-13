Одесский порт сократил перевалку грузов с начала года на 14%

Одесский морской торговый порт в январе-июле 2021 года перевалил 11,9 млн тонн грузов, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за семь месяцев порт сократил перевалку экспортных грузов на 19,1% к январю-июлю года2020 - до 8,03 млн тонн, увеличил перевалку импортных - на 6%, до 3,2 млн тонн, сократил перевалку транзитных - на 7,1%, до 626,73 тыс. тонн, и сократил перевалку каботажных - на 75,6%, до 33,69 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Одесском морпорту за указанный период увеличилась на 16,2% - до 1,26 млн тонн, сухих и сыпучих грузов сократилась на 23,7% - до 3,21 млн тонн, тарно-штучных на 12,4% - до 7,43 млн тонн.

Перевалка контейнеров за семь месяцев 2021 года составила 388,78 тыс. TEU (рост на 4,4%).

Ранее сообщалось, что по итогам работы в июле ГП "Одесский морской торговый порт" впервые за полгода будет получен положительный финансовый результат в размере 1,3 млн грн.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.