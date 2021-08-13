Банки уволили с начала года 3 тысячи сотрудников, – НБУ

С начала года количество штатных банковских работников сократилось на 3 тысячи человек, в том числе во втором квартале банки уволили 1,1 тыс. сотрудников.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в том числе государственные банки сократили штат на 1,7 тыс. человек, "Приватбанк" – также на 1,7 тыс., иностранные банки – на 1,3 тыс., передает Finbalance.

В то же время частные банки увеличили штат на 2,1 тыс. человек.

В целом в банковской сфере, по данным регулятора, работает 125 тыс. человек.

Как сообщалось, по данным НБУ, украинские банки в январе-июне 2021 года сократили количество структурных подразделений на 3,4%, или на 239 отделений – до 6 895.

В том числе "Приватбанк" прекратил работу 143 отделений, сократив их количество до 1 574, "Ощадбанк" – 94 (до 1 743), "Альфа Банк" – 15 (до 203), "Укрсиббанк" – 12 (до 260), "Укргазбанк" – 7 (до 269).