Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс

В новосозданном международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Житомир" пограничники осуществили первое оформление самолета, прибывшего международным рейсом.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Первым самолетом, который приземлился на аэродроме стал самолет общего назначения Рірег Ра-31-350 рейсом из США с двумя гражданами Украины на борту.

Новый пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" был открыт распоряжением правительства от 30 июня 2021 года. Пункт пропуска для грузового и пассажирского воздушного сообщения имеет постоянный режим работы с круглосуточным временем работы.

Самолет, который первым прилетел в Украину на житомирское международное аэродром примет участие в космическом фестивале Korolov Avia Fest 2021, что состоится в эти выходные в Житомире.



