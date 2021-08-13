Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы
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Высший антикоррупционной суд конфисковал 1,2 млн грн дохода, полученного народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа-За жизнь" Ильей Кивой якобы от сдачи в аренду жомовой ямы фирме с признаками фиктивности.
Такое решение коллегия судей ВАКС приняла 13 августа, передает "Слово и дело".
"Иск удовлетворили. С нардепа действующего созыва взыскали в доход государства 1,25 млн гривен. Это первый гражданский иск в ВАКС", – рассказала руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.
Как сообщалось, САП 20 мая обратилась в Высший антикоррупционный суд о иском о признании необоснованными активов на сумму более 1,2 млн грн, которые принадлежат народному депутату, и взыскании их в доход государства.
Ранее журналисты выяснили, что бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова, а ныне – народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива задекларировал 1,2 млн грн дохода от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области, которая в действительности оказалась поросшим сорняками участком без признаков какой-либо деятельности вокруг.
За аренду ямы нардепа Кивы площадью почти 400 квадратных метров вместе с гаражом, согласно декларации, платила львовская фирма "Компания "Сиквел", которая фигурирует в одном из уголовных производств, как компания с признаками фиктивности.
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як цепний пес, ми будемо лише сміятися. Я звернв увагу на наступне.Цей лисий бовван
останнім часом дуже багато киздить про організацію в осени заворушень в Україні.Ніби то нацкорпус
разом з народом почне валити їснуючу владу під керівництвом опозажопівців. На той час
в Білорусі плешивий кремлівський кацап разом бульбофюрером будуть проводити великі
військові навчання біля українських кордонів. Дивне співпадіння!Питання. А чи не продався
цей лисий придурок разом із Медведчуком кремлівському карлику? Напевно вже зобов'язалися захищати "русско-язичное насіленіє" от проклятих бандерівців? Будемо уважні!
но этот инструмент можно обернуть и вспять для упраления рашкой.
особенно пернд выборами такой инструмент может работать и против рашки если зеленсеий
отзеркалит и сделает как рашка украине попртит информационное прострпнство.