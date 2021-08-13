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Новини Корупція
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Кива (9) Антикорупційний суд (550)

Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы

Новини БізнесЦензор Корупція

Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы

Высший антикоррупционной суд конфисковал 1,2 млн грн дохода, полученного народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа-За жизнь" Ильей Кивой якобы от сдачи в аренду жомовой ямы фирме с признаками фиктивности.

Такое решение коллегия судей ВАКС приняла 13 августа, передает "Слово и дело".

"Иск удовлетворили. С нардепа действующего созыва взыскали в доход государства 1,25 млн гривен. Это первый гражданский иск в ВАКС", – рассказала руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

Как сообщалось, САП 20 мая обратилась в Высший антикоррупционный суд о иском о признании необоснованными активов на сумму более 1,2 млн грн, которые принадлежат народному депутату, и взыскании их в доход государства.

Ранее журналисты выяснили, что бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова, а ныне – народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива задекларировал 1,2 млн грн дохода от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области, которая в действительности оказалась поросшим сорняками участком без признаков какой-либо деятельности вокруг.

За аренду ямы нардепа Кивы площадью почти 400 квадратных метров вместе с гаражом, согласно декларации, платила львовская фирма "Компания "Сиквел", которая фигурирует в одном из уголовных производств, как компания с признаками фиктивности.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  "Слово и дело"


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Топ коментарі
+17
все в лотореи играют, а это дурачок, решил жомовую яму в аренду сдать)))
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13.08.2021 15:45
+9
самое странное, что никаких других последствий не будет. Хотя, по идее, если суд установил, что депутат жулик и коррупционер, он должен автоматически лишаться мандата. АВТОМАТИЧЕСКИ! С пожизненным запретом участия в выборах и работы на руководящих должностях.
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14.08.2021 11:01
+8
ківа бери лопату і рий ще одну жомову яму бо ця вже втратила рентабельність і від неї тільки одні збитки! Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы - Цензор.НЕТ 8627
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13.08.2021 19:30
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все в лотореи играют, а это дурачок, решил жомовую яму в аренду сдать)))
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13.08.2021 15:45 Відповісти
Який жах, а на що цей імбіцильний орангутанг буде жити? Крузак же треба заправляти і бодігардам платити.
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13.08.2021 16:56 Відповісти
Не на тех поставил имбицил. Надо было в парию зеленых вступать и все было бы тип-топ.
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13.08.2021 17:28 Відповісти
ківа бери лопату і рий ще одну жомову яму бо ця вже втратила рентабельність і від неї тільки одні збитки! Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы - Цензор.НЕТ 8627
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13.08.2021 19:30 Відповісти
Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы - Цензор.НЕТ 6371 Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы - Цензор.НЕТ 6371 Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы - Цензор.НЕТ 6371
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14.08.2021 22:48 Відповісти
Жор(м)ова яма знаходиться в (на) забордюрье) в (на) каком-то междуречье оки и волги!
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13.08.2021 21:35 Відповісти
и много ли во Львове еще таких "жомовых" фирм для Кивы ?
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13.08.2021 22:22 Відповісти
А ДАЛЬШЕ? Надеюсь в ТЮРЯГУ?
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14.08.2021 07:26 Відповісти
в жомову яму Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы - Цензор.НЕТ 3515
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14.08.2021 18:46 Відповісти
И с майора свой ментовской путь начал,через год полкана получил
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14.08.2021 09:32 Відповісти
У него тогда в меценатах тов.Аваков числился, а вот с Медведчуком дело как-то не выгорело, хотя нужно отметить, что как только Аваков покинул свой кабинет, так и ЖОПОВАЯ, ох простите, ЖОМОВАЯ ямка дала "трещину". Но ... почему-то кажется мне, что касса в обоих случаях в одном "окошечке".
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14.08.2021 12:28 Відповісти
Всё таки есть люди у которых морда похожа на жопу Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы - Цензор.НЕТ 4063
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14.08.2021 10:13 Відповісти
самое странное, что никаких других последствий не будет. Хотя, по идее, если суд установил, что депутат жулик и коррупционер, он должен автоматически лишаться мандата. АВТОМАТИЧЕСКИ! С пожизненным запретом участия в выборах и работы на руководящих должностях.
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14.08.2021 11:01 Відповісти
Та не може цього бути! Поки цей напівідиот бігає та гавкає на всіх хто йому не подобаеться
як цепний пес, ми будемо лише сміятися. Я звернв увагу на наступне.Цей лисий бовван
останнім часом дуже багато киздить про організацію в осени заворушень в Україні.Ніби то нацкорпус
разом з народом почне валити їснуючу владу під керівництвом опозажопівців. На той час
в Білорусі плешивий кремлівський кацап разом бульбофюрером будуть проводити великі
військові навчання біля українських кордонів. Дивне співпадіння!Питання. А чи не продався
цей лисий придурок разом із Медведчуком кремлівському карлику? Напевно вже зобов'язалися захищати "русско-язичное насіленіє" от проклятих бандерівців? Будемо уважні!
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14.08.2021 11:34 Відповісти
Ех. ... не спрацювала "науківа яма", мабуть не той "ЖОМ" завантажив великий науківець тов.Кива. А шо ж ви хочете, Аваков тільки но за поріг міністерства, а "ямка" раптом і здохла.
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14.08.2021 12:22 Відповісти
Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы - Цензор.НЕТ 4788
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14.08.2021 17:56 Відповісти
У нар. Депа Ківа, особиста кличка--- жомова Яма
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14.08.2021 18:18 Відповісти
Если он коррупционер и скрывает доходы левые, открывайте уголовное дело, проверяйте декларации, но не так тупо отбирать деньги.
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14.08.2021 19:09 Відповісти
нормально так
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14.08.2021 19:29 Відповісти
А знаете что бы такого не случалось нужно иметь под рукой юридическую фирму и все будет чики пуки , я вот имела проблемы с законом и помогли порешать и все грамотно рассказали как больше не залазить в такие аферы , вам же советую купить ООО с НДС и не парить себе мозги
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14.08.2021 19:31 Відповісти
А где открытие дела про отмывание преступно нажитых средств?
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15.08.2021 07:54 Відповісти
обстрелы украины это инструмент управления украиной. причем через воющих журнализдов. если бы они не выли, инструмент бы не работал. тоесть воющие журнализды причина обстрелов и 2понибших в день.
но этот инструмент можно обернуть и вспять для упраления рашкой.
особенно пернд выборами такой инструмент может работать и против рашки если зеленсеий
отзеркалит и сделает как рашка украине попртит информационное прострпнство.
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15.08.2021 10:37 Відповісти
Кива должен сидеть в тюрьме!!!
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15.08.2021 12:36 Відповісти
тупое животное
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15.08.2021 22:02 Відповісти
ТАК ОН ИЛЬЯ ЖОМА )))
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16.08.2021 07:40 Відповісти
Власть расправилась с талантливым ученым Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы - Цензор.НЕТ 6197жом_жом
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16.08.2021 11:22 Відповісти
он же докторскую защитил !!!! Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы - Цензор.НЕТ 8723 ДОКТОРАААААААА!
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16.08.2021 11:26 Відповісти
Говорят, половина жомовой ямы принадлежала меру Кривога Рогу- Павлову! Тот требовал свои законные 600 тысяч! Кива не давал грошей и довел однопартийца до самогубства!
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16.08.2021 14:03 Відповісти
Кива умом обделен ,это очевидно. Отмывать краденные гроши таким примитивным способом не достойно ученого...
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16.08.2021 15:25 Відповісти
 
 