"Газпром" вновь увеличил отбор газа из европейских хранилищ в летний сезон

Российский "Газпром" вновь прибегает к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке.

Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то сейчас тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале, отмечает Интерфакс-Украина.

Так, 11 августа произошло очередное падение поставок газа по газопроводу "Ямал-Европа", который получает газ с месторождений, которые технологически связаны с аварийным объектом. Газопровод проходит через Беларусь и Польшу в ФРГ.

На данный момент прокачка по нему снижена более чем в четыре раза по отношению к нормальным уровням. Сокращение поставок российского газа подтолкнули цены в Европе к новому росту.

В тот же день в "Газпром экспорте" заверили, что компания выполняет все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями в полном объеме.

Как показали подоспевшие данные Gas Infrastructure Europe за 11 августа, для этого "Газпром" резко увеличил отбор газа из хранилищ в Германии. Сейчас отбор локализован на двух ПХГ: "Реден" и "Катарина". При этом отбор газа из ПХГ "Катарина" за газовые сутки 11 августа даже превысил максимальную техническую возможность отбора.

Суммарно нетто-отбор "Газпрома" из хранилищ в Европе за среду достиг максимума за последние три недели и вышел на величины, сопоставимые с отборами во время ремонта "Северного потока".

Однако в целом по ЕС уровень запасов газа в хранилищах медленно увеличивается. На утро четверга он достиг отметки 60,31% (это на 16,7 процентных пунктов ниже нормы – среднего уровня за последние пять лет).

Как сообщалось, цены на газ в Европе на текущей неделе достигли рекордного за последние годы уровня в $560 за тысячу кубометров.

Перед этим российский "Газпром" с 5 августа снизил поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" на фоне аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. В то же время поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

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Напомним, европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке на прошлой неделе перевалили за $500 за тысячу кубометров.

На этом фоне российский "Газпром" отказывается бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину, а также фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.