В аэропорту Одессы окрыли центр массовой вакцинации от коронавируса

В международном аэропорту "Одесса" с сегодняшнего дня открыт Центр вакцинации населения от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, центр вакцинации находится в отдельном здании с правой стороны от нового терминала, для его посетителей предусмотрена бесплатная парковка в течении одного часа.

Вакцинация происходит без предварительной записи, в формате живой очереди. С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Пункт вакцинации будет работать с 9:00 до 17:00.

Согласно сообщению, сейчас для вакцинации доступны вакцины четырех производителей – CoronoVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Однако актуальный перечень вакцин может меняться, предупреждают в аэропорту.

Как сообщалось, с 9 августа пункт массовой вакцинации против COVID-19 начал работать в международном аэропорту "Борисполь".