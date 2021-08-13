Нацбанк применил меры воздействия к восьми финкомпаниям за нарушение прав потребителей

Национальный банк обнаружил факты нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг со стороны восьми небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Речь идет о невыполнении нормативно-правового акта Национального банка Украины, а именно Постановления Правления № 16 от 11 февраля 2021 "Об утверждении Правил расчета небанковскими финансовыми учреждениями Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите", – говорится в сообщении.

В частности, нарушения были выявлены у:

ООО "Сенс Кредит";

ООО "Просто Позыка";

ООО "ФК "Центр финансовых решений";

ООО "ФК "Кредит-Капиал";

ООО "ФК "Н.А. Груп";

ООО "ФК "Воллет";

ООО "Партнер-Финанс";

ООО "Би Эл Джи Микрофинанс".

Отмечается, что указанные финансовые учреждения не выполняли требования относительно предоставления потребителям Графика платежей согласно установленной форме, относительно расчета реальной годовой процентной ставки, а также не привели свою деятельность в соответствие к требованиями Правил.

Нацбанк применил к вышеуказанным компаниям меру воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушений и причин, которые способствовали их появлению в срок до 6 сентября.