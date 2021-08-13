"Газпром" объявил о рекордной прибыли

Головная компания ПАО "Газпром" в первом полугодии 2021 года получила 718,31 млрд рублей (около $9,8 млрд) чистой прибыли по российским стандартам (РСБУ).

Согласно отчетности компании, это максимальный показатель за всю историю акционерного общества, передает Интерфакс.

За аналогичный период 2020 года у "Газпрома" был убыток в 253,87 млрд рублей. Компания пересчитала результат прошлого года (ранее по этой строке проходил показатель минус 277 млрд рублей).

Выручка "Газпрома " в первом полугодии выросла на 46% – до 2,75 триллиона рублей.

Как сообщалось, цены на газ в Европе растут с начала года, достигнув на текущей неделе рекордного за последние годы уровня в $560 за тысячу кубометров.

Перед этим российский "Газпром" с 5 августа снизил поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" более чем в два раза на фоне аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Для того, чтобы компенсировать недопоставленные объемы "Газпром" начал отбирать газ из своих хранилищ в ЕС. В то же время поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.

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Напомним, европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке на прошлой неделе перевалили за $500 за тысячу кубометров.

На этом фоне российский "Газпром" отказывается бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину, а также фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.