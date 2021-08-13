Deutsche Bahn разработает стратегию энергоэффективности для "Укрзализныци"

АО "Укрзализныця" заключило договор с немецким консорциумом DB Engineering & Consulting GmbH, который будет предоставлять компании консультационные услуги в отрасли повышения энергоэффективности.

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина, результатом сотрудничества должна стать подготовка инвестиционного плана энергоэффективности и формирование новой системы энергоменеджмента "Укрзализныци".

Он добавил, что "Укрзализныця" должна сформировать инвестиционный план энергоэффективности согласно обязательствам в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития по проекту электрофикации железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосевка.

Как отметил Камышин, согласно условиям договора, консультант DB Engineering & Consulting GmbH должен в течение 1,5 лет подготовить инвестиционный план энергоэффективности с определением приоритетных мероприятий. Кроме того, будут разработаны рекомендации и дорожная карта относительно получения сертификата ISO 50001 и представлена система энергоменеджмента "Укрзализныци".

В компании уточнили, что для реализации договора с консультантом DB специальный фонд акционеров ЕБРР (СФА) согласился предоставить "Укрзализныце" безвозвратный грант в сумме около 370 тыс. евро, который полностью покрывает сумму оплаты услуг консультанта.

"Укрзализныця" напомнила, что консорциум DB Engineering & Consulting GmbH определен консультантом компании по результатам тендерной закупки по правилам и процедурам ЕБРР. Техническое задание на оказание консультационных услуг были разработаны ЕБРР совместно со специалистами "Укрзализныци".