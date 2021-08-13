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Deutsche Bahn разработает стратегию энергоэффективности для "Укрзализныци"

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Deutsche Bahn разработает стратегию энергоэффективности для

АО "Укрзализныця" заключило договор с немецким консорциумом DB Engineering & Consulting GmbH, который будет предоставлять компании консультационные услуги в отрасли повышения энергоэффективности.

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина, результатом сотрудничества должна стать подготовка инвестиционного плана энергоэффективности и формирование новой системы энергоменеджмента "Укрзализныци".

Он добавил, что "Укрзализныця" должна сформировать инвестиционный план энергоэффективности согласно обязательствам в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития по проекту электрофикации железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосевка.

Как отметил Камышин, согласно условиям договора, консультант DB Engineering & Consulting GmbH должен в течение 1,5 лет подготовить инвестиционный план энергоэффективности с определением приоритетных мероприятий. Кроме того, будут разработаны рекомендации и дорожная карта относительно получения сертификата ISO 50001 и представлена система энергоменеджмента "Укрзализныци".

В компании уточнили, что для реализации договора с консультантом DB специальный фонд акционеров ЕБРР (СФА) согласился предоставить "Укрзализныце" безвозвратный грант в сумме около 370 тыс. евро, который полностью покрывает сумму оплаты услуг консультанта.

"Укрзализныця" напомнила, что консорциум DB Engineering & Consulting GmbH определен консультантом компании по результатам тендерной закупки по правилам и процедурам ЕБРР. Техническое задание на оказание консультационных услуг были разработаны ЕБРР совместно со специалистами "Укрзализныци".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укрзализныця"


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370 тыс. евро за план, которым на второй день вытрут задницу и продолжат грабить с еще большим рвением? Немцам надо было направить в это логово воровства всего лишь одну зондер-команду СС с широкими полномочиями и через месяц УЗ уже вышло бы в прибыль.
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13.08.2021 17:34 Відповісти
Deutsche Bahn разработает стратегию энергоэффективности для "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 2031а откатик в кармане)
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14.08.2021 16:20 Відповісти
Пускай свою УБЫТОЧНУЮ жд консультируют. Самое бесполезное. Обыкновенная отмывка денег. Консультант НЕ ОТВЕЧАЕТ за результат. Давайте я вас проконсультирую. Я знаю как вам выйти в прибыль. Платите мне по 100 тыс зеленых и я вам распишу такой бизнесплан,вах. И электрофикация,и новые вагоны и электровозы( БЮДЖЕТНО,украинские ,лучшего качества) и прекращения миллиардных зарплат топам( зачем платить тем,кто генерирует убытки?),и прекращение "услуг" сотням "присосок" ООО,увеличение тарифов на жд перевозки,увеличение транзита,за счет закупки грузовых вагонов,цистерн,увеличение скорости движения за счет ремонта пути до 150-200 км/ч,увеличения жд перевозок в ЕС. Ну как,будете поатить по 100 тыс( вместо зп всем идиотам,взяточникам?,озолочу!!!)
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14.08.2021 08:32 Відповісти
Що, хочуть перевести Укрзалізницю на німецький газ із СП-2?
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14.08.2021 16:22 Відповісти
Щоб Укрзалізниця стала прибутковою, треба відрубати від неї щупальця спрута Ахметова.
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16.08.2021 10:09 Відповісти
Пришел ахметовский энергетик в Укрзализницю и сразу занялся распилом иностранных денег на энергетике Укрзализници, что в принципе было ожидаемо
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16.08.2021 13:23 Відповісти
Шо там разрабатывать, красть надо меньше, вот и вся стратегия! И ни какие немцы тут не помогут. Это как в Афганистане - американцы очень хотели, а афганцы нет. Пока мы сами не захотим, ничего не получится.
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16.08.2021 14:45 Відповісти
 
 