Польский нефтяной концерн Orlen планирует расширить бизнес в Украине, – МИД

Польский нефтяной концерн Orlen рассматривает возможность расширения деятельности в Украине, делегаций под руководством главы компании на этой неделе посетила Украину и провела ряд встреч с членами правительства и государственными компаниями.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИДа.

"На этой неделе под эгидой МИД Украины делегация большой польской компании Orlen во главе с ее президентом Даниэлем Обайтеком посетила нашу страну. Министерство организовало встречи с чиновниками, государственными компаниями. Были очень конкретные, предметные разговоры", – отметил министр.

По его словам, возможное расширение деятельности польского нефтяного концерна Orlen в Украине также позволит укрепить энергетическую безопасность нашего государства и диверсифицировать энергетический рынок.

По данным отраслевого издания enkorr, в ходе визита руководства PKN Orlen в Украину в том числе обсуждалась возможность покупки розничной сети АЗС "Укрнафта", собственниками которой являются НАК "Нафтогаз Украины" и группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Кроме того, в ходе встреч с украинскими чиновниками обсуждался ряд вопросов, в том числе касательно инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль, импорта нефти и ряда других.

PKN Orlen – одна из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих компаний. Управляет семью НПЗ: в Польше (3), Чехии (3) и Литве (1), включая ультрасовременный завод в Плоцке. Также PKN Orlen управляет сетью из 2 679 АЗС: 1 749 в Польше, 565 в Германии, 339 в Чехии и 26 в Литве. Группа является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину.