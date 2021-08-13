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Польский нефтяной концерн Orlen планирует расширить бизнес в Украине, – МИД

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Польский нефтяной концерн Orlen планирует расширить бизнес в Украине, – МИД

Польский нефтяной концерн Orlen рассматривает возможность расширения деятельности в Украине, делегаций под руководством главы компании на этой неделе посетила Украину и провела ряд встреч с членами правительства и государственными компаниями.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИДа.

"На этой неделе под эгидой МИД Украины делегация большой польской компании Orlen во главе с ее президентом Даниэлем Обайтеком посетила нашу страну. Министерство организовало встречи с чиновниками, государственными компаниями. Были очень конкретные, предметные разговоры", – отметил министр.

По его словам, возможное расширение деятельности польского нефтяного концерна Orlen в Украине также позволит укрепить энергетическую безопасность нашего государства и диверсифицировать энергетический рынок.

По данным отраслевого издания enkorr, в ходе визита руководства PKN Orlen в Украину в том числе обсуждалась возможность покупки розничной сети АЗС "Укрнафта", собственниками которой являются НАК "Нафтогаз Украины" и группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Кроме того, в ходе встреч с украинскими чиновниками обсуждался ряд вопросов, в том числе касательно инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль, импорта нефти и ряда других.

PKN Orlen – одна из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих компаний. Управляет семью НПЗ: в Польше (3), Чехии (3) и Литве (1), включая ультрасовременный завод в Плоцке. Также PKN Orlen управляет сетью из 2 679 АЗС: 1 749 в Польше, 565 в Германии, 339 в Чехии и 26 в Литве. Группа является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину.

Автор: Михайло Орлюк
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ми не можемо ляхи можуть
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13.08.2021 17:40 Відповісти
Ляхи клоунів не вибирають. Ляхи розумні та практичні.
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13.08.2021 19:51 Відповісти
Эти хоть бодяжить не будут как Беня и прочие БРСМ-ы Польский нефтяной концерн Orlen планирует расширить бизнес в Украине, – МИД - Цензор.НЕТ 4343
И налоги будут платить как часы. Польский нефтяной концерн Orlen планирует расширить бизнес в Украине, – МИД - Цензор.НЕТ 9430
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14.08.2021 13:59 Відповісти
Пусть забирают Лисичанский НПз запустят думаюи будет всем ОК
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14.08.2021 14:25 Відповісти
Лучше Одесский! Проблема поставок нефти с ********* Востока будет решена + нефтепровод Одесса-Броды-Гданьск загружен!
А бодяжники Лукойл - обратно в рашку выпереть (на всех заправках умащины расход 10л/100км - заправишься на Лукойле (AMIC) - стабильно 12 л/100 км Польский нефтяной концерн Orlen планирует расширить бизнес в Украине, – МИД - Цензор.НЕТ 3847
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14.08.2021 16:41 Відповісти
Якість палива помітно впала за останні роки. На солярі +1л стабільно маю
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15.08.2021 13:13 Відповісти
там щас кременчуцкий бензин
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16.08.2021 10:05 Відповісти
А какое у него состояние? И какой обьем он можете дать? Могу сказать сто Одеський єто не о чем, почему--- старий завод с маленьким обьемом перерабртки, Украине нужен завод сто можете закрити проблему с імпортним топливом))))
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14.08.2021 17:32 Відповісти
 
 