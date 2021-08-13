АМКУ оштрафовал государственные угольные компании и "Центрэнерго" на 2 миллиона

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ряд компаний за несвоевременную подачу информации или ее предоставление по требованию регулятора не в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, решение о применении штрафных санкций в целом принято в отношении 19 компаний.

В том числе госпредприятие "Волыньуголь" оштрафовано на 978,4 тыс. грн за повторное непредоставление информации, "Львовуголь" – на 632,8 тыс. грн и "Первомайскуголь" – на 206,9 тыс. грн за повторное предоставление информации не в полном объеме. Кроме того, на государственное "Центрэнерго" за аналогичное нарушение наложен штраф на сумму 216 тыс. грн.

За непредоставление информации в установленный срок АМКУ также оштрафовал ООО "Здравофарм" (на 272 тыс. грн), ГП "Угерский спиртовой завод" (на 350 тыс. грн), АО "Укрзализныця" (217,6 тыс. грн), ГП "Прозорро.Продажи" (54,4 тыс. грн), ООО "Утесистем" (64,4 тыс. грн), АО КБ "Приватбанк" (108,8 тыс. грн), АО "Альфа-Банк" (54,4 тыс. грн), ООО "Меркурий Экспресс" (82,6 тыс. грн), ООО "Мелел" (34 тыс. грн), ООО "Фирма "Селтик" (на 9,2 тыс. грн).

За представление информации не в полном объеме также оштрафованы ООО "Электро ЮА" (на 364 тыс. грн), ООО "Автоэнтерпрайз" (314,6 тыс. грн), ООО "Аэпей" (180,4 тыс. грн) и ООО "Автоэнтерпрайз" (на 34 тыс. грн).

За представление недостоверной информации ООО с иностранными инвестициями "Вортекс" оштрафовано на 136 тыс. грн.