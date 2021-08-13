Подольско-Воскресенский мост намерены открыть для автомобилей до конца года

До конца года киевские власти планируют запустить на Подольско-Воскресенском мостовом переходе автомобильное соединение между правым и левым берегами и начать активные работы по строительству метрополитена.

Как передает пресс-служба ведомства, об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью для "Обозревателя".

По его словам, сейчас на Подольско-Воскресенском мосту работают над демонтажем временных опор и обустраивают благоустройство заездов со стороны Нижнего и Верхнего Валов.

"Арочный мост через Днепр сегодня стоит уже в проектном положении. До конца месяца снимут уже все ржавые временные опоры. Заезд со стороны Нижнего и Верхнего Вала на сегодня уже сделан, там осталось благоустройство. Идут работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. Со стороны Бальзака ведутся работы по обустройству дорожного покрытия, которое примкнет непосредственно к мостовому переходу", – сказал он.

Он отметил что следующим шагом после открытия автосообщение будет строительство метрополитена, начало которого фактически началось.

"Сегодня есть надежды, что мы сможем найти инвестора, чтобы строить метрополитен. Это крупные европейские банки – их несколько – которые готовы предоставлять городу достаточно дешевые кредиты для строительства метрополитена. Часть проекта у нас есть. И после того, как поедет автомобильная часть – мы планируем перейти к активному строительству метрополитена", – подчеркнул Поворозник.

По его словам, на строительство 18 новых станций, по предварительным расчетам, необходимо около $2,3 млрд. Построить их можно за 5 лет с момента старта активного строительства.