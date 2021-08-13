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Ахметов (1569) Кропивницький (16) Кіровоградщина (48) обленерго (310) ДТЕК (1260)

ДТЭК Ахметова покупает "Кировоградоблэнерго"

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ДТЭК Ахметова покупает

ООО "ДТЭК Сети", входящее в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, запросило разрешение Антимонопольного комитета на приобретение свыше 50% акций ЧАО "Кировоградоблэнерго".

Как сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, регулятор 11 августа начал соответствующее дело о концентрации.

Телеграм-канал "Монополіст" сообщает, что стоимость всего пакета акций обойдется ДТЭК в $80 млн.

Как сообщалось, в апреле "ДТЭК Сети" объявила о приобретении миноритарного пакета акций ЧАО "Кировоградоблэнерго" в размере 24,5%. В компании отмечали, что рассматривают возможность покупки контрольного пакета облэнерго после согласования соответствующей сделки Антимонопольным комитетом.

Перед этим нынешний собственник "Кировоградоблэнерго" – ООО "ВС Груп Менеджмент" – объявил о принудительном выкупе акций облэнерго у миноритарных акционеров.

Сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-", "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова, которая впоследствии самостоятельно выкупила акции миноритарных акционеров.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым. Народный депутат Андрей Герус из "Слуги народа" в начале февраля этого года заявил о выкупе Воеводиным у Гинера и Бабакова долей в VS Energy, однако других подтверждений этой информации нет.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Александр Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
Вот кому в Украине весело. Нарезвился вдоволь. Свинья.
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13.08.2021 13:43
+7
Монополії розводять... Бардак!
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13.08.2021 13:53
+6
,,странно '' бедь бизнес ''убыточный
Надо подымать цены на электроэнергию
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13.08.2021 20:10
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Вот кому в Украине весело. Нарезвился вдоволь. Свинья.
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13.08.2021 13:43 Відповісти
Монополії розводять... Бардак!
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13.08.2021 13:53 Відповісти
При такій антимонопольній політиці в Україні ніколи не буде конкурентних тарифів на е/енергію...

-Зараз до складу групи VS Energy вже входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" і "Чернівціобленерго". "Київ-" і "Одесаобленерго", які в 2019 році були продані групі "ДТЕК" Ріната Ахметова , яка згодом самостійно викупила акції міноритарних акціонерів.

-А нині ДТЕК Ахметова купує ще й "Кіровоградобленерго"...

Для того, щоб стала можливою конкуренція на ринку е/енергії ( а відповідно - і низькі тарифи) потрібно якнайширше подрібнення власників не лише по Україні в цілому, а й у кожній області... наприклад, щоб кожне обленерго було подрібнене і продане 3-4 різним власникам...

Членів антимонопольного Комітету слід вже судити за таку "діяльність", або й ліквідувати сам Комітет - до приходу у владу адекватних политиків на рівні законодавчої та виконавчої влад...
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13.08.2021 17:19 Відповісти
Так этот же бизнес проблемный,у собственников не хватает средств даже на текущий ремонт сетей,или опять ЦН нам врал через путинский интерфакс?
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13.08.2021 18:53 Відповісти
,,странно '' бедь бизнес ''убыточный
Надо подымать цены на электроэнергию
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13.08.2021 20:10 Відповісти
Ахметов на боці України і підтримує економіку.
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16.08.2021 11:35 Відповісти
А эта гнида всё радуется, всё зубы скалит - падло. Когда ты сволочь уже нажрёшься???
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13.08.2021 22:03 Відповісти
гнида охметов неплрхо устроился, платит кловану и его кодляку и доит лохов ...
бандит из 90х поставил раком государство ...
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14.08.2021 07:50 Відповісти
При Порошенко такого не было. При Порохе рывжий сепар-гудок так страдал, так страдал....
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14.08.2021 21:46 Відповісти
борьба с олигархами в разгаре
клован в США будет охметовские интересы продвигать
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14.08.2021 07:52 Відповісти
интересно, кто голосовал за бандита охметова ?
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14.08.2021 07:53 Відповісти
кто от него зп получает)
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14.08.2021 16:23 Відповісти
на предприятиях Ахметова - быдло грузят в автобусы и голосуют они так, как Ахметов скажет.
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15.08.2021 17:21 Відповісти
Вот он ,мононополизм в действии! Вот у Ахметова 2/3 собственности топливо-энергетического комплекса Украины,а антимонопольный комитет,конечно же,не признает монополизма Ахметова и даст добро на увеличении его монополии.Это не Антимонопольный комитет,а Монопольный комитет,пускай эти гниды и паразиты из АМКУ сменят название своей структуры!
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14.08.2021 10:43 Відповісти
ні,ні,це не олігарх)))це наш "спасітєль -меценат"...а от порошенко це олігарх...
*****,ненавибжу те бидло одноклітинне яке це до влади привело.
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14.08.2021 11:36 Відповісти
І не кажіть... При Пороху це ватне риже падло сиділо в тюрязі, все його майно було повернуте державі. Не те що зараз.
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14.08.2021 21:49 Відповісти
Есть мнение, что даже у тебя при Порохе мозгов было чуть больше. Потому что факт - при Порохе у Ахметова доля была меньше. Точнее была та, что уже была до 14 года. Ну без учета оккупированных территорий. А сейчас татарин начал расширяться. Но ты не забудь опять за клоуна проголосвать.
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15.08.2021 19:44 Відповісти
Бидло не розуміє нічого, пише тут всяку дурню. Ахметов потрібен будь-якій владі, бо він рятує енергетику від таких паразитів, як Бєня.
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16.08.2021 11:40 Відповісти
а чим відрізняється ахметов від бені?
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16.08.2021 13:47 Відповісти
Конечно меньше, поєтому петруха и придумал с рыжим Ротердам+
А потом протащил под занавес своей каденции "зелёный тариф"
Но тебе "шибко розумному" видать мозгов не хватает искать ПСС.

Пы.Сы. Ну и за кого мне голосовать, не такой ущербный сектант как ты, мне тут будешь "рекомендовать".
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16.08.2021 22:01 Відповісти
Щоб тебе паскуда даунбасівська вже вдавило 220 раз.
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14.08.2021 19:16 Відповісти
бореться зелень с олигархами
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14.08.2021 19:17 Відповісти
Мафиози всея Украины открывавший ногой двери в АП при всех президентах приумножает богатства. Властям и дела нет. Рука руку моет.
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15.08.2021 07:57 Відповісти
Не Киривиград, а Кропивницкий ДТЭК Ахметова покупает "Кировоградоблэнерго" - Цензор.НЕТ 7171
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15.08.2021 13:31 Відповісти
Не монополист. не захватывает все вокруг и без конкурентов не заламывает цены на услуги на столько, насколько захочет. не конченная страна под управлением бандитов...
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15.08.2021 17:20 Відповісти
А это все Порошенко виноват )))
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15.08.2021 20:57 Відповісти
какая разница, ахахах
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15.08.2021 23:20 Відповісти
Ну хоч в "інвестора" все добре)
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16.08.2021 11:38 Відповісти
 
 