ДТЭК Ахметова покупает "Кировоградоблэнерго"
Новини БізнесЦензор Енергетика Корпоративні відносини
ООО "ДТЭК Сети", входящее в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, запросило разрешение Антимонопольного комитета на приобретение свыше 50% акций ЧАО "Кировоградоблэнерго".
Как сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, регулятор 11 августа начал соответствующее дело о концентрации.
Телеграм-канал "Монополіст" сообщает, что стоимость всего пакета акций обойдется ДТЭК в $80 млн.
Как сообщалось, в апреле "ДТЭК Сети" объявила о приобретении миноритарного пакета акций ЧАО "Кировоградоблэнерго" в размере 24,5%. В компании отмечали, что рассматривают возможность покупки контрольного пакета облэнерго после согласования соответствующей сделки Антимонопольным комитетом.
Перед этим нынешний собственник "Кировоградоблэнерго" – ООО "ВС Груп Менеджмент" – объявил о принудительном выкупе акций облэнерго у миноритарных акционеров.
Сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-", "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова, которая впоследствии самостоятельно выкупила акции миноритарных акционеров.
По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым. Народный депутат Андрей Герус из "Слуги народа" в начале февраля этого года заявил о выкупе Воеводиным у Гинера и Бабакова долей в VS Energy, однако других подтверждений этой информации нет.
В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.
Александр Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.
Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.
Будь ласка, зачекайте...
-Зараз до складу групи VS Energy вже входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" і "Чернівціобленерго". "Київ-" і "Одесаобленерго", які в 2019 році були продані групі "ДТЕК" Ріната Ахметова , яка згодом самостійно викупила акції міноритарних акціонерів.
-А нині ДТЕК Ахметова купує ще й "Кіровоградобленерго"...
Для того, щоб стала можливою конкуренція на ринку е/енергії ( а відповідно - і низькі тарифи) потрібно якнайширше подрібнення власників не лише по Україні в цілому, а й у кожній області... наприклад, щоб кожне обленерго було подрібнене і продане 3-4 різним власникам...
Членів антимонопольного Комітету слід вже судити за таку "діяльність", або й ліквідувати сам Комітет - до приходу у владу адекватних политиків на рівні законодавчої та виконавчої влад...
Надо подымать цены на электроэнергию
бандит из 90х поставил раком государство ...
клован в США будет охметовские интересы продвигать
*****,ненавибжу те бидло одноклітинне яке це до влади привело.
А потом протащил под занавес своей каденции "зелёный тариф"
Но тебе "шибко розумному" видать мозгов не хватает искать ПСС.
Пы.Сы. Ну и за кого мне голосовать, не такой ущербный сектант как ты, мне тут будешь "рекомендовать".