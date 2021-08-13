Цена технологического газа в тарифах на доставку вдвое меньше рыночной, – глава Ассоциации газового рынка
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Из-за стремительного роста стоимости газа на мировом рынке газораспределительные компании испытывают недостаток средств для закупки газа для собственных нужд на свободном рынке. В середине августа стоимость технологического газа, заложенная в тариф на распределение, была вдвое ниже рыночной цены.
Об этом сообщил глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.
"В текущих тарифах на распределение только 30% средств предусмотрено на приобретение технологического газа – для производственно-технологических затрат. На сегодня стоимость такого газа заложена в тарифе предприятий на уровне 7 тыс. грн/тыс. куб. м , а рыночная цена составляет около 15,8 тыс. грн/тыс. куб. м, и это при условии предоплаты. В такой ситуации критическим является уровень расчетов предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед операторами газораспределительных систем", – отметил он.
По оценкам Сенектутова, производители тепла для нужд населения в целом по Украине задолжали газораспределительным компаниям более 1 млрд грн. Наряду с несоответствием цены газа на производственно-технологические нужды, это не позволяет им закупать газ на свободном рынке. Поэтому операторы ГРМ вынужденно пользуются так называемой услугой урегулирования ежесуточных небалансов. Цена такого газа со всеми штрафными коэффициентами составляет более 22 тыс. грн.
По мнению главы Ассоциации газового рынка Украины, принятый законопроект № 3508-д только ухудшит ситуацию в газораспределительной отрасли. Документом предлагается внедрить списание до 80% тарифной выручки операторов ГРМ, в счет оплаты технологического газа. Но доля средств на эти цели в тарифе составляет только 30%.
По его мнению, в данной ситуации интересы Операторов ГРМ могли бы быть учтены, потому как от механизма безакцептного списания будет зависеть выполнение инвестпрограмм, модернизация сетей к отопительному сезону и даже установка счетчиков.
Тарифы на доставку газа ежегодно устанавливаются НКРЭКУ. Действующие тарифы на распределение природного газа утверждены постановлениями Регулятора 16 и 30 декабря 2020 года. Доля средств и стоимость газа для технологических нужд определяется для каждого Оператора ГРМ отдельно. На момент утверждения тарифов на распределение рыночная стоимость газа уже превышала 7,5 тыс. грн/тыс куб. м с НДС. В тарифах же до сих пор заложена стоимость технологического газа на уровне 7 тыс. грн/тыс. куб. м с НДС.
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Зростання інфляції, яка вже сягає двозначного показника, має компенсуватися людям у вигляді індексації заробітних плат і пенсій. Про це сказав журналістам в Ужгороді п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність». Петро Порошенко нагадав, що за його каденції НБУ запровадив таргетування інфляції як інструмент боротьби зі зростанням цін.
«Це було дуже важливе досягнення, коли ми поставили завдання Нацбанку вперше за всю історію України перейти до таргетування інфляції. Таргетування інфляції - це боротьба зі зростанням цін. І з інфляції у 20 - 25% ми досягли інфляції у 5%. Це означає, що максимум на 5% ціни зростали», - нагадує п'ятий Президент.
«Подивіться, що відбувається зараз. Сьогодні оприлюднена статистика Національного банку, інфляція виросла вже більше, ніж на 10%. Але якщо ви зайдете і подивитеся ціни, починаючи від олії і закінчуючи цукром, починаючи від гречки і закінчуючи хлібом, починаючи від зерна і кукурудзи і закінчуючи м'ясом, ви побачите, що ціни зросли від 20 до 70%», - констатує Порошенко.
«Якщо ціни так зростають, то законодавство України, Конституція України передбачає, що має бути індексовано зарплати і пенсії. Хочу наголосити, що це не підвищення зарплати, це індексація. Якщо у вас ростуть ціни - у вас зростають бюджетні надходження. Якщо зростають бюджетні надходження - вони мають бути перерозподілені людям», - пояснює Порошенко.
«От людям віддати ці гроші вони забули. Навпаки, вони намагаються зараз витягнути гроші з кишень. Це абсолютно безглузда, антисоціальна, антинародна політика», - переконаний Петро Порошенко.