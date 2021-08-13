Расходы на борьбу с COVID-19 с начала года достигли 29 миллиардов, – Минфин

В течение января-июля на борьбу с COVID-19 было потрачено 29 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает пресс-служба Минфина.

В частности, на оплату услуг экстренной помощи и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с коронавирусом, и услуг по вакцинации потратили 11,7 млрд грн. Еще 9,2 млрд грн пошло на закупку вакцин от COVID-19.

На приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения коронавируса (кроме вакцин) было направлено 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов.

Обеспечение больниц кислородом за указанный период стоило бюджету 600 млн грн. На мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина ушло 2,9 млрд грн.

Выплаты материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничные") составили 800 млн грн. Еще 1,1 млрд грн составили выплаты помощи по безработице.

Как сообщает Минфин, в целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

"Минфин осуществляет системное и комплексное финансирование мероприятий, направленных на усиление способности сферы здравоохранения в борьбе с болезнью. Для этого в государственном бюджете предусмотрен значительный финансовый ресурс. Однако, надеемся, что граждане также сознательно оценят риски, связанные с последствиями коронавирусной болезни, и пройдут полный курс вакцинации ", - отметил Ермоличев.