"Укрзализныця" назначила дополнительные электрички ко Дню Независимости

Юго-Западная железная дорога назначила ряд дополнительных электропоездов на 23, 24 и 25 августа с целью улучшения обслуживания пассажиров в пригородном сообщении ко Дню Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, электропоезд № 880/879 - 882/881 сообщением Киев – Славутич – Фастов будет курсировать 24 августа. Отправляется со станции Киев-Волынский в 11:45, прибывает к станции Славутич в 16:30. Оттуда в 16:45 отправится к станции Фастов, куда прибудет в 22:31.

Электропоезд №885/886 сообщением Киев – Ривне – Шепетовка будет курсировать 23 и 24 августа. Отправление со станции Киев-пассажирский в 12:17, прибывает на станцию Ривне в 20:18. На станцию Шепетовка поезд прибудет в 22:50.

Электропоезд № 870 сообщением Шепетовка - Киев будет курсировать 24 и 25 августа. Отправляется со станции Шепетовка в 03:35, прибывает на станцию Киев-пассажирский в 09:42.

Электропоезд № 864/863 - 866/865 Неданчичи - Киев - Неданчичи будет курсировать 24 и 25 августа. Отправляется со станции Неданчичи в 4:46, прибывает на станцию Киев-Волынский в 09:52. Отправляется со станции Киев-Волынский в 17:24, прибывает на станцию Неданчичи в 22:16.

Также внесены изменения в курсировании электропоезда № 896 та № 895.

В частности, 22 августа электропоезд № 896 будет курсировать из Киева в Конотоп. Отправляется со станции Киев-Волынский в 14:53, прибывает на станцию Конотоп в 19:15.

23 августа электропоезд № 895 будет курсировать по маршруту Конотоп - Киев. Отправляется со станции Конотоп в 3:08, прибывает на станцию Киев-Волынский в 7:36

24 августа электропоезд № 896 будет курсировать из Киева в Шостку. Отправляется со станции Киев-Волынский в 14:53, прибывает на станцию Шостка в 20:49.

25 августа электропоезд № 895 будет курсировать по маршруту Шостка - Киев. Отправляется со станции Шостка в 01:37, прибывает на станцию Киев-Волынский в 07:36.