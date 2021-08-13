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Нацполиция задержала главу Государственной зерновой корпорации при попытке бегства из страны

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Нацполиция задержала главу Государственной зерновой корпорации при попытке бегства из страны

Национальная полиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из страны.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту "Жуляны" утром 13 августа.

"Таким образом, он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним поймали и его сообщника", – говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили о подозрении руководителю корпорации и собственнику нескольких компаний по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. На данный момент с ними проводят следственные действия.

Кроме того, готовятся ходатайства в суд об избрании обоим подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили чиновников АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) на растрате имущества компании. Общая сумма ущерба составила $57 млн.

По данным следствия, чиновники госкомпании в сговоре с другими лицами совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Также они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия.

Правоохранители 10 и 11 августа провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях. По результатам проведения обысков обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, $200 тыс.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Нацполиция


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