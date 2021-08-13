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Минсельхоз США повысил прогноз экспорта украинской пшеницы

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Минсельхоз США повысил прогноз экспорта украинской пшеницы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в отчете за август улучшило прогноз экспорта украинской пшеницы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 2,5 млн тонн по сравнению с прогнозом в июле – до 23,5 млн тонн.

Прогноз урожая пшеницы в Украине в новом маркетинговом году повышен на 3 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до рекордных 33 млн тонн. Как отмечают в USDA, этот показатель увеличен за счет расширения посевных площадей под данной культурой, а также в связи с ее более высокой урожайностью в этом сезоне, передает Интерфакс-Украина.

В августовском отчете USDA также улучшен прогноз урожая кукурузы и ее экспорта из Украины в 2021/2022 МГ на 1,5 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом. Таким образом, ожидается рост производства кукурузы с 37,5 млн тонн до 39 млн тонн, ее экспорт – с 30,5 млн тонн до 32 млн тонн. Как поясняется, прогноз урожая кукурузы в Украине увеличен, поскольку сокращение посевных площадей под этой культурой с избытком компенсируется повышением перспектив ее урожайности.

Как сообщалось, Украина с начала 2021/2022 МГ и по состоянию на 6 августа 2021 года экспортировала 3,63 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 12% больше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ. Экспортировано также 1,31 млн тонн ячменя (на 23,2% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021МГ); 1,25 млн тонн пшеницы (на четверть меньше); 1,05 млн тонн кукурузы (в 2,1 раза больше); 13,5 тыс. тонн муки (в 1,6 раза меньше).

Отметим, с начала маркетингового года и по состоянию на 13 августа 2021 года Украина экспортировала 4,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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