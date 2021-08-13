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Ремонт сошедшего с рельсов поезда Hyundai обошелся в 67 миллионов, – "Укрзализныця"

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Ремонт сошедшего с рельсов поезда Hyundai обошелся в 67 миллионов, –

АО "Укрзализныця" раньше графика завершила ремонт поезда производства Hyundai Rotem, шесть вагонов которого в марте 2021 года сошли с рельсов.

Как сообщает пресс-служба компании, по предварительным оценкам экспертов, ремонт должен был длиться 1 год.

"Однако, специалисты сервисной группы Hyundai Rotem и филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" смогли выполнить необходимые работы за четыре месяца", – отмечается в сообщении.

Общая стоимость работ составила около 67 млн грн.

Кроме того, "Укрзализныця" также завершила испытания этого поезда и с 14 августа он будет включен в работу на маршрутах компании. Первый рейс запланирован по маршруту поезда №724 Киев-Харьков.

Как сообщалось, 29 марта шесть из девяти вагонов скоростного пассажирского поезда Hyundai категории "Интерсити" №732 Киев - Запорожье сошли с рельсов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров, никто из них не пострадал.  

Причиной аварии стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. За служебную халатность уволили 6 работников руководящего состава "Приднепровской железной дороги".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укрзализныця"


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