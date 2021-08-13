lifecell сменил квартальный убыток прибылью в 116 миллионов

Мобильный оператор lifecell во апреле-июне 2021 года получил 116 млн грн чистой прибыли против с 34 млн грн убытка за аналогичный период 2020 года.

Согласно отчету, доход компании за указанный период возрос на 26,4% – до 2,018 млрд грн с 1,596 млрд грн во втором квартале 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

Показатель EBITDA по итогам второго квартала увеличился на 28,5% – до 1,131 млрд грн (во втором квартале 2020 года - 0,88 млрд грн). В результате маржа EBITDA составила 55,6% во втором квартале 2020 года (55,1%).

Капитальные вложения lifecell за отчетный период увеличились в 2,24 раза – до 988,1 млн грн.

Кроме того, за указанный период активная трехмесячная абонентская база lifecell увеличилась на 10,5% – до 8,4 млн абонентов (7,6 млн) и на 5% по сравнению с предыдущим кварталом (8 млн грн).

Активный трехмесячный ARPU увеличился на 16,5% и составил 81,9 грн по сравнению с прошлогодним показателем 70,3 грн

Как сообщалось, lifecell по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере 2,589 млрд грн против чистого убытка в 1,114 млн грн в 2019 году.