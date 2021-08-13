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Fitch улучшил прогноз кредитного рейтинга "Укрзализныци"

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Fitch улучшил прогноз кредитного рейтинга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердил кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" на уровне "В" и улучшило прогноз рейтинга со "стабильного" на "позитивный".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это стало возможным после изменений прогноза суверенного рейтинга Украины на "позитивный" со "стабильного".

"Одна из приоритетных задач – вывести "Укрзализныцю" на самый высокий уровень доверия международных партнеров. Для этого мы будем работать над уменьшением кредитного портфеля компании и ростом доходной базы", - подчеркнул и.о. председателя правления компании Александр Камышин.

В "Укрзализныце" напомнили, что в июле Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне "B" со стабильным прогнозом, исключив ее из списка "Негативного прогноза рейтинга" (Rating Watch Negative, или RWN).

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укрзализныця"


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