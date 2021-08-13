Суд арестовал заместителя мера Николаева с залогом в 3,5 миллиона

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю мера Николаевского городского совета Сергею Кореневу, подозреваемого в завладении 26,8 млн грн во время реконструкции Соборной площади, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Срок действия меры пресечения – до 8 октября 2021 года.

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Как сообщалось, 11 августа НАБУ задержало вице-мэра Николаева Коренева на границе с Венгрией. Кроме того, среди задержанных по этому делу - депутат Одесского горсовета Лозовенко, первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александр Брижатый и еще один руководитель частной компании. Позже антикоррупционные органы сообщили им о подозрении. Кроме того, НАБУ вызвало на допрос мэра Николаева Александра Сенкевича.

Как установило следствие, в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади. Однако заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами – директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере компании БВК "Пик-Строй", которая и выполнила работы.

Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков местной общине.