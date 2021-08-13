Канада выделит Украине $25 миллионов на ряд проектов

Правительство Канады в течение пяти лет выделит на поддержку нескольких проектов развития Украины $25 млн.

Об этом по итогам виртуального визита министра международного развития Канады Карины Гулд в Украину заявили в возглавляемом ею ведомстве, передает Укринформ.

"Во время встречи министр объявила о выделении 30 миллионов канадских долларов в течение пяти лет на поддержку инклюзивного управления в Украине. Был начат поиск проектов, призванных улучшить демократическое, инклюзивное и гендерно равное управление в Украине, таким образом отреагировав на потребности всех украинцев, в том числе наиболее уязвимых", - говорится в сообщении.

Также министр объявила о выделении $1,5 млн "на повышение способности украинского правительства поддерживать социально-экономическое благосостояние украинских женщин-ветеранов".

Как подчеркнули в министерстве, "указанные средства подтверждают непоколебимую преданность Канады обеспечению будущего Украины как демократического, основанного на правилах государства и поддержке ее цели глубокой евроатлантической интеграции".

Кроме того, отмечается, что Канада поддержит усилия Украины по улучшению первичного звена медицинской помощи и важных медицинских услуг на фоне пандемии COVID-19.