В Украине зафиксировали 1 263 новых случая COVID-19

На утро 13 августа в Украине зафиксировали 1 263 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 73 ребенка и 52 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 613 человек, умерло 44 пациента, выздоровело – 1 007. Кроме того, совершили 47 355 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 263 864 человека, выздоровело – 2 195 798, летальных случаев зафиксировали 53 217, также провели 11 627 179 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 538 443 человек, за прошедшие сутки – 163 310. Полностью иммунизированы 2 633 317 украинцев.

Днем ранее, 12 августа, сообщали о 1 247 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 11 августа – о 1 122 новых случаях заболевания, 10 августа – о 781 новом случае, 9 августа – о 300 случаях.