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Adidas продал производителя спорттоваров Reebok за $2,5 миллиарда

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Adidas продал производителя спорттоваров Reebok за $2,5 миллиарда

Немецкий концерн Adidas AG заключил окончательное соглашение о продаже Reebok Authentic Brands Group (ABG) за общую сумму до 2,1 млрд евро ($2,47 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе концерна, большая часть этой суммы будет выплачена наличными при закрытии сделки, а оставшаяся часть состоит из отсроченных выплат и условного вознаграждения.

Закрытие сделки, как ожидается, произойдет в первом квартале 2022 года. Большую часть вырученных средств Adidas планирует направить на выплаты акционерам.

Adidas купила Reebok в 2006 году. В то время в сделку входили бренды Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые позже компания Adidas продала за 0,4 миллиарда евро. В 2016 году Reebok инициировал план оздоровления под названием "Muscle Up", благодаря которому бренд смог значительно улучшить свои перспективы роста и прибыльности.

В марте этого года adidas представила свою стратегию на 2025 год, которая предполагает направление основных усилий на укрепление лидирующих позиций основного бренда и объявил о начале официального процесса продажи Reebok.

Автор: Михайло Орлюк
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