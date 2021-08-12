"Укртранснафта" удвоила поставки нефти на НПЗ Коломойского в июле

АО "Укртранснафта" в июле 2021 года увеличила поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины вдвое по сравнению с июлем прошлого года – до 339,9 тыс. тонн.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

В том числе поставки на Кременчугский НПЗ (КрНПЗ, "Укртатнафта") в минувшем месяце составили 302,5 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше, чем в июле 2020 года (134,8 тыс. тонн).

Директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский ранее в комментарии агентству уточнял, что в июле на КрНПЗ было поставлено украинской нефти 83,8 тыс. тонн, алжирской – 91,2 тыс. тонн, азербайджанской – 87,9 тыс. тонн, ливийской – 39,7 тыс. тонн.

В целом объем транспортировки нефти на НПЗ Украины за семь месяцев 2021 года возрос на 4% (на 59,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,54 млн тонн, в частности на Кременчугский НПЗ – на 5,1% (на 63,3 тыс. тонн), до 1,3 млн тонн.

При этом транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в январе-июле 2021 года снизился на 5,5% (на 405,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 6,96 млн тонн.

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины за семь месяцев 2021 года составил 1,54 млн тонн, что на 4% (на 59,5 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе транспортировка нефти по маршруту Одесса-Кременчуг составила 737 тыс. тонн (+15,4%).

Таким образом, в январе-июле-2021 общая транспортировка нефти по трубопроводам компании составила 8,5 млн тонн (-3,9%). Доля в ней транзитного объема – 81,9%, перекачки на НПЗ страны – 18,1%.

В июле 2021 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом снизился на 20,7% (на 273,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 1,05 млн тонн. В том числе в Будковце – 689,9 тыс. тонн (-16,4%), Фенешлитке – 359,9 тыс. тонн (-13%).

Как сообщалось, ранее подконтрольная Игорю Коломойскому и партнерам "Укртатнафта" заявила о планах выйти с 1 августа на переработку 14 тыс. тонн нефтяного сырья в сутки (5,1 млн тонн в год). При этом на август "Укртатнафта" законтрактовала четыре танкера нефтяного сырья (около 320 тыс. тонн).