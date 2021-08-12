Проездные на транспорт для жителей Киева в случае локдауна будут заблокированы, – КГГА

В случае возможного локдауна в Киеве общественным транспортом смогут воспользоваться киевляне только со специальными пропусками, транспортные карты (проездные) без разрешений действовать не будут.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба в Facebook.

"Будут работать ранее приобретенные транспортные карты: старого – Kyiv Smart Card и нового – "Киев цифровой" – образца или "Карточка киевлянина". Но активными на время локдауна будут лишь те, владельцам которых предоставлено разрешение", – написал Кулеба.

Он добавил, что при оформлении заявки на получение разрешений руководитель предприятия подает списки работников с указанием номеров их транспортных карточек. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется.

"Вы сможете воспользоваться общественным транспортом как обычно, оплатив проезд картой. Все остальные транспортные карты (без разрешений) в период строгих ограничений действовать не будут", – подчеркнул Кулеба.

Для тех, кто не является работником критической инфраструктуры в настоящее время тестируется электронная система для подачи заявок.

"После тестирования и исправления всех багов новой для города е-системы в планах есть разработка механизма для получения разовых разрешений для физических лиц по критической потребности", – рассказал он.

Он добавил, что заявки можно подать как сейчас, так и во время вероятного строгого карантина.