БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
826 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
4 607 6
квитки (300) Київ (4306) Метрополітен (528) локдаун (49)

Проездные на транспорт для жителей Киева в случае локдауна будут заблокированы, – КГГА

Новини БізнесЦензор Транспорт

Проездные на транспорт для жителей Киева в случае локдауна будут заблокированы, – КГГА

В случае возможного локдауна в Киеве общественным транспортом смогут воспользоваться киевляне только со специальными пропусками, транспортные карты (проездные) без разрешений действовать не будут.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба в Facebook.

"Будут работать ранее приобретенные транспортные карты: старого – Kyiv Smart Card и нового – "Киев цифровой" – образца или "Карточка киевлянина". Но активными на время локдауна будут лишь те, владельцам которых предоставлено разрешение", – написал Кулеба.

Он добавил, что при оформлении заявки на получение разрешений руководитель предприятия подает списки работников с указанием номеров их транспортных карточек. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется.

"Вы сможете воспользоваться общественным транспортом как обычно, оплатив проезд картой. Все остальные транспортные карты (без разрешений) в период строгих ограничений действовать не будут", – подчеркнул Кулеба.

Для тех, кто не является работником критической инфраструктуры в настоящее время тестируется электронная система для подачи заявок.

"После тестирования и исправления всех багов новой для города е-системы в планах есть разработка механизма для получения разовых разрешений для физических лиц по критической потребности", – рассказал он.

Он добавил, что заявки можно подать как сейчас, так и во время вероятного строгого карантина.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Facebook


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что можно сказать об этой своре с КГГА, - непуганные беспредельные твари.
показати весь коментар
12.08.2021 19:25 Відповісти
Концлагерь 21 века! Гитлер отдыхает!
показати весь коментар
12.08.2021 20:01 Відповісти
а якщо пенсіонеру потрібно до лікаря їхати?
показати весь коментар
12.08.2021 20:22 Відповісти
А чего ещё можно ожидать от тупого боксёра?!
показати весь коментар
12.08.2021 20:43 Відповісти
идіоти при кориті якби тільки чавкали бабло і не заважали жити людям то було би краще
показати весь коментар
12.08.2021 20:49 Відповісти
Что и вакцинированных не будут пускать? Во всем мире же пускают.
показати весь коментар
12.08.2021 21:22 Відповісти
 
 