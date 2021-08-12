Власти Грузии остановили общественный транспорт из-за вспышки коронавируса

Власти Грузии из-за вспышки заболеваемости коронавирусом приняли решение приостановить работу муниципального транспорта на три недели – с 14 августа по 4 сентября.

Об этом сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, передает Эхо Кавказа (совместный проект Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

Он уточнил, что ограничение не затронет междугородний транспорт.

По словам грузинского чиновника, также запрещается проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей и спортивных турниров (за исключением международных соревнований).

Кроме того, приостановят работу детские развлекательные центры.

Еще одно ограничение затронет работу ресторанов и кафе – они будут открыты только до 23:00 (действующее ограничение – до 24:00).

Государственным ведомствам и частным компаниям правительство рекомендует максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

При это Гибрадзе предупредил, что с сентября власти также могут ввести ограничения на посещение объектов питания, спа-салонов, фитнес-центров и других подобных учреждений. В частности, посещать рестораны и фитнес-центры без ограничений смогут лишь вакцинированные граждане. Остальным придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-теста на антиген, сделанного в течение последних 24 часов.

Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.