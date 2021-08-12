Пассажиропоток в аэропортах Украины вырос с начала года на 59%

Аэропорты Украины в январе-июле 2021 года, согласно оперативным данным, обслужили 7,54 млн пассажиров, что на 58,5% больше, чем в январе-июле 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной авиационной службы, передает Интерфакс-Украина.

В том числе в международном сообщении пассажиропоток аэропортов за указанный период увеличился на 60,7% – до 6,8 млн человек.

В то же время украинские авиакомпании за семь месяцев 2021 года обслужили 4,77 млн человек, что в два раза больше показателя за семь месяцев 2020 года. В час тности, в международном сообщении было перевезено 4,4 млн человек (рост в 2,1 раза).

При этом за январь-июль 2021 года авиакомпании выполнили 38,6 тыс. коммерческих рейсов (рост на 70%), в том числе 31,3 тыс. международных (+69,2%).

Напомним, по итогам 2020 года аэропорты Украины обслужили 8,66 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем в 2019 году.