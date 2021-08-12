Кабмин поручил разработать порядок продления срока эксплуатации грузовых вагонов

Кабинет министров обязал Министерство инфраструктуры в трехмесячный срок разработать и утвердить порядок продления срока эксплуатации грузовых вагонов.

Об этом говорится в постановлении №841 от 11 августа 2021 года.

"Кабинет министров Украины постановляет: установить, что после окончания срока эксплуатации грузовых вагонов, установленного изготовителем, допускается продление срока их эксплуатации на железнодорожном транспорте общего пользования", - сказано в постановлении.

Также Министерству инфраструктуры в трехмесячный срок поручено разработать и утвердить Порядок проведения комплекса диагностических, ремонтных и регистрационных операций, направленных на продление срока эксплуатации грузовых вагонов (кроме грузовых вагонов предприятий технологического железнодорожного транспорта, предназначенных для перемещения грузов в производственных целях в пределах территории таких предприятий), установленного производителем, и определить срок продления эксплуатации таких вагонов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в первой половине июня 2021 года сохранила динамику роста среднесуточной нагрузки и оборота вагона.