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Кабмин поручил разработать порядок продления срока эксплуатации грузовых вагонов

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Кабмин поручил разработать порядок продления срока эксплуатации грузовых вагонов

Кабинет министров обязал Министерство инфраструктуры в трехмесячный срок разработать и утвердить порядок продления срока эксплуатации грузовых вагонов.

Об этом говорится в постановлении №841 от 11 августа 2021 года.

"Кабинет министров Украины постановляет: установить, что после окончания срока эксплуатации грузовых вагонов, установленного изготовителем, допускается продление срока их эксплуатации на железнодорожном транспорте общего пользования", - сказано в постановлении. 

Также Министерству инфраструктуры в трехмесячный срок поручено разработать и утвердить Порядок проведения комплекса диагностических, ремонтных и регистрационных операций, направленных на продление срока эксплуатации грузовых вагонов (кроме грузовых вагонов предприятий технологического железнодорожного транспорта, предназначенных для перемещения грузов в производственных целях в пределах территории таких предприятий), установленного производителем, и определить срок продления эксплуатации таких вагонов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в первой половине июня 2021 года сохранила динамику роста среднесуточной нагрузки и оборота вагона.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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