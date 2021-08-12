Импортеры удобрений из РФ организовали схему уклонения от налогов на 1,3 миллиарда, – СБУ (обновлено)

Служба безопасности Украины ликвидировала противоправную схему поставки на территорию Украины минудобрений российского производителя с уклонением от уплаты обязательных таможенных платежей на общую сумму около 1,3 млрд грн.

По данным следствия, противоправную схему организовала группа компаний, против которой ввел экономические санкции Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает пресс-центр СБУ.

"Поставляя в Украину минеральные удобрения российского производства в течение 2014-2018 годов, компании подавали в таможенные органы заведомо недостоверные сведения. Это позволило им уклоняться от уплаты антидемпинговой пошлины, установленной решением Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономразвития", – сказано в сообщении.

В рамках следственных действий было проведено три обыска в Киеве: в офисе аффилированной компании и по месту жительства двух лиц, причастных к организации схемы. В ходе обысков изъяты наличные в разной валюте в эквиваленте почти 10 млн грн, документы и другие доказательства противоправной деятельности, уточнили в СБУ.

Двум лицам, причастным к организации противоправной схемы, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Как уточнили в пресс-службе Офиса генпрокурора, с целью уклонения от уплаты спецпошлин импортеры удобрений прибегли к махинациям с таможенной классификации товаров.

"При ввозе товара на территорию Украины с РФ они умышленно подменяли украинскую классификацию товаров внешнеэкономической деятельности, отмечая другой вид удобрения, но не платили установленную антидемпинговую пошлину", – сказано в сообщении ведомства.

По данным Единого госреестра судебных решений в деле №752/3871/20, речь в сообщении Офиса генпрокурора идет о служащих ООО "Агроцентр Украина" и ООО "Агроцентр Еврохим Украина", передает Интерфакс-Украина.

Эти компании которых подозревают в махинациях с первичной документацией, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, корпоративные права на 100% уставного капитала ООО "Агроцентр Украина" и ООО "Агроцентр Еврохим Украина" в 2017 году приобрели должностные лица ООО "Агрохимтехнолоджи" через связанные предприятия ООО "Лартин", ООО "Лихтен Групп", ООО "Бильбао Сити", ООО "Лейкин Трейд", ООО "Виаско", ООО "Кальвинтон", ООО "Йограйтен", что сопровождалось перечислением средств в адрес AО "Минерально-химическая компания "Еврохим" (РФ) и его бенефициарного владельца, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решением Совета безопасности и обороны Украины от 14 мая 2018 года.

Напомним, "ЕвроХим" – один из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире, а также ряд индустриальных продуктов и полезных ископаемых. 90% головной компании группы принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко.

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Как сообщалось, в конце мая 2018 года Украина ввела санкции в отношении российского АО "Минерально-химическая компания "Еврохим", а также ее украинских "дочек" – ДП "Агроцентр Еврохим-Украина" и ООО "Агроцентр Украина". Перед этим в мае российская группа "ЕвроХим" объявила о сворачивании бизнеса в Украине и сообщила о продаже 100% акций двух украинских "дочек" за $53 млн.

Перед этим Украина приняла решение повысить пошлины на импорт российских минеральных удобрений до 42,96%.

Напомним, в 2017 году Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении ряда предприятий группы "Еврохим", а также других российских поставщиков минеральных удобрений. В частности, украинские власти ввели полный запрет на импорт гранулированной и кальцинированной аммиачной селитры, а также сульфата аммония российского производства с 1 марта 2018 года до конца 2019 года.

Как писал БизнесЦензор, ДочП "Агроцентр Еврохим-Украина" в 2017 году вошло в топ-100 крупнейших предприятий Украины, годовая выручка компании составила 6,67 млрд грн, чистая прибыль – 161,22 млн грн. В топ-200 крупнейших предприятий также вошло ООО "Фосагро-Україна" с выручкой в 3,63 млрд грн и чистой прибылью в 147,05 млн грн.