Минобороны закупило авиатоплива на 665 миллионов

Министерство обороны Украины 2 и 5 августа по результатам тендеров заключило два соглашения о поставках авиатоплива на 664,84 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Согласно условиям договоров, через месяца-полтора в воинские части должны поставить 26,46 тыс. тонн авиакеросина по 24 913-25 165 грн за тонну.

Как отмечает издание, в июле в/ч 2269 Нацгвардии купила 500 тонн авиатоплива на 8% дороже – по 26 870 грн за тонну. В апреле ГАП "Украина" купило 767 тонн на 13% дороже – по 28 514 грн за тонну, а затем дважды поднимали цену.

По итогам проведенных Минобороны тендеров ООО "Торговый дом "Сокар Украина" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики получит 333,44 млн грн, что составляет половину суммы. "Сокар" поставит 13,25 тыс. тонн авиатоплива по 25 165 грн за тонну. Это будет авиатопливо марки РТ производства ОАО "Нафтан" (Беларусь) или Джет А-1 производства "Orlen Lietuva" (Литва) и ПАО "Укртатнафта".

ЧП "Окко Контракт" Виталия Антонова (концерн "Галнафтогаз") заплатят еще четверть общей суммы, а именно 163,57 млн грн. Оно должно будет поставить 6,5 тыс. тонн авиатоплива марки РТ производства белорусского "Нафтана" по такой же цене 25 165 грн за тонну.

Кроме того, ООО "Люкс Краина" получит 86,86 млн грн за поставку 3,46 тыс. тонн авиатоплива марки РТ от "Нафтана" или Джет А-1 от "Orlen Lietuva" и "Укртатнафты" по цене 25 104 грн за тонну.

В свою очередь ООО "Эксон ЮК" за 80,97 млн грн поставит 3,25 тыс. тонн авиатоплива марки Джет А-1 производства "Hellenic Petroleum" (Греция) и "Sarlux Srl" (Италия) по 24 913 грн за тонну.

Сумма сделок всего на 0,2% ниже ожидаемой стоимости закупок в 665,87 млн грн.

В отдельных торгах также принимали участие ООО "Альянс Энерго Трейд" и ООО "Глуско Украина".

Столичной "Люкс Краина" владеет и руководит бизнесмен Юрий Агеев, владелец конкурса "Мисс Украина". Он купил ООО "Национальный комитет "Мисс Юкрейн" у Александра Онищенко, который скрывается за границей и которого НАБУ обвиняет в создании преступной группы для хищения газа, добытого в рамках совместной деятельности с АО "Укргаздобыча", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В настоящее время "НК "Мисс Юкрейн" принадлежит Веронике Щипцовой. Юрий Агеев также владеет ООО "ТВ-Мисс" вместе с Лю Юйданем и ООО "Украина-международная медиа-культура" того же Лю Юйданя.

По данным YouControl, ранее основателем "Люкс Страна" был Александр Осипов.

Ныне днепровская "Эксон ЮК" принадлежит директору Теймуру Гейдарову из Киева и Дмитрию Львову из Каменского. Ранее ею владели Геннадий Плигач из Днепра и Рамиль Сеидов из Киева, до того – Павел Нечипоренко из Каменского. Еще раньше фирма под старым названием "Глобалбуд 2018" занималась неспециализированной оптовой торговлей, а основателем был Максим Фогель из Днепра. Нынешний подряд – первый полученный фирмой "Эксон ЮК".

Фирма упоминается в уголовном производстве от января отношении уклонения от уплаты налогов. В феврале налоговики изъяли во время обыска дизтопливо, которое "Эксон ЮК" купила в "Coral Energy DMCC", а затем передала ООО "Фирма "Фидея" на ответственное хранение в резервуарах, арендованных у ООО "Ойл Трансшипмент".