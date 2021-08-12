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White Rock Management предпринимателя Сергея Тронь запустила новый дата-центр в Швеции

Новини БізнесЦензор IT

White Rock Management предпринимателя Сергея Тронь запустила новый дата-центр в Швеции

Компания White Rock Management украинского предпринимателя Сергея Тронь сообщила о запуске второго зарубежного дата-центра. Новый центр обработки данных обустроен на севере Швеции и является частью стратегии глобального расширения бизнеса White Rock Management.

Об этом сообщается на сайте компании White Rock Management.

"White Rock Management стоит на позициях формирования глобальной сети дата-центров по всему миру. Чтобы масштабировать бизнес на международных рынках, реализовать успешные кейсы по созданию современных центров данных, важно найти подходящие условия для учреждения подобных предприятий. В первую очередь обеспечить энергетические потребности с минимизацией затрат и вреда среде", подчеркнул Сергей Тронь.

Энергетические потребности нового дата-центра White Rock Management обеспечивают возобновляемые источники энергии. В шведском центре обработки данных создана высокопроизводительная и отказоустойчивая информационная инфраструктура для нужд корпоративных и частных клиентов.

Выгодные климатические условия, низкая стоимость электроэнергии, различные налоговые льготы и поддержка местных органов власти делают регион привлекательной площадкой для обустройства инновационных бизнесов. Именно в этом регионе был открыт первый европейский центр данных Facebook.

Сегодня в Швеции работает свыше 150 дата-центров, в которые за весь период развития было инвестировано $1,6 млрд. Среди клиентов шведских центров данных NASDAQ, Amazon Web Services и другие цифровые гиганты.

Напомним, что летом 2021 года компания White Rock Management открыла первый зарубежный дата-центр в Республике Казахстан мощностью более 100 МВт.

В дальнейшем планируется открытие таких объектов в Северной Америке, а также возобновление работы современного дата-центра в Украине.

White Rock Management – компания, которая специализируется на создании многофункциональных дата-центров по всему миру. Главный фокус White Rock Management – искусственный интеллект, потоковые вычисления, рендеринг и блокчейн.

Основателем компании является Сергей Тронь – украинский предприниматель, инвестор международного уровня. Бизнесом занимается более 15 лет. Сфера интересов: IT, логистика, энергетика.

Джерело:  White Rock Management


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этих ДЦ, шо собак нерезанных. Одним больше - одним меньше.. О чём новость то?
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12.08.2021 17:51 Відповісти
Ви не зрозуміли про що новина, бо в тексті не було написано головного! Зараз в Китаї забороняють криптовалюти тому що їх неможливо контролювати і весь криптобізнес перебирається зі своїми Асік-серверами в Казахстан, де ліберальні порядки і можна домовитись за дешеву електрику. Наш підприємець виявився не дурним, дав хабаря в Казахстані, побудував мегадатацентр на 100 МВт для китайських майнерів криптовалюти і пішов далі будувати дата-центри по всьому світі, щоб не залежати від примх Назарбаєва-путіна та його наступників. Весь цей комерційний успіх побудований на адміністративно-істеричних рішеннях китайської влади! Зараз будь хто хто збудує в Казахстані дата-центр отримає шалений прибуток від майнерів, особливо якщо занести хабаря в адміністрацію Президента Казахстану і брати електрику на шару! В мене є знайому в АП Казахстана, можу допомогти.
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12.08.2021 18:47 Відповісти
Так ты обычный барыга-коррупционер, да еще и международного масштаба? White Rock Management предпринимателя Сергея Тронь запустила новый дата-центр в Швеции - Цензор.НЕТ 508
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12.08.2021 22:14 Відповісти
так бери сам открывай,раз края есть
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12.08.2021 22:48 Відповісти
Новость о датацентре в Швеции, вы вещаете за Казахстан и это я не понял о чём новость! Ну круто
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13.08.2021 12:12 Відповісти
 
 