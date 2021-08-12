Кабмин разрешил "Энергоатому" выкупать свои облигации на 940 миллионов

Кабинет министров предоставил разрешение НАЭК "Энергоатом" выкупать выпущенные в конце 2012 года облигации со сроком погашения в декабре 2022 года, которые сейчас, согласно представленным на заседании правительства данным, обращаются на рынке общей номинальной стоимостью 942,12 млн грн.

"Государственному предприятию "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в случае подачи владельцами облигаций или должным образом уполномоченными лицами сообщение с намерением предъявления облигаций к выкупу осуществлять выкуп именных процентных обычных (необеспеченных) облигаций согласно графику выкупа облигаций в соответствии с пунктом 3.6.2 проспекта эмиссии облигаций государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", – сказано в распоряжении правительства №933-р от 11 августа 2021 года.

Согласно проспекту эмиссии, пункт 3.6.2 определяет порядок выкупа облигаций по инициативе их эмитента после поданного собственником облигаций сообщения о намерении предъявить их к выкупу. В соответствии с этим пунктом "Энергоатом" может выкупать эти облигации ежеквартально с марта 2015 года на номинальную сумму 53,13 млн грн, отмечает Интерфакс-Украина.

Ближайшая дата выкупа – 15 сентября этого года, а заявки на выкуп должны быть поданы с 1 по 7 сентября.

В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что в случае выкупа облигаций у "Энергоатома" ежеквартально будут уменьшаться затраты на оплату процентного дохода, а затраты на выкуп в конечный срок погашения этих бумаг.

Необеспеченные облигации были выпущены номиналом 1 тыс. грн согласно распоряжению Кабмина №1062 от 26 декабря 2012 года. Условия выпуска предусматривали ежеквартальную оплату дохода по облигациям, начиная с марта 2015 года, и погашение 16 декабря 2022 года.

Как следует из финансового отчета НАЭК за 2020 год, процентная ставка по облигациям с 19 декабря 2018 года по 17 декабря 2019 года составляла 23,13%, с 18 декабря 2019 года по 15 декабря 2020 года – 20,5%, с 16 декабря 2020 года – 13,7%.

В отчете указывается, что облигации были размещены в государственных банках.

Согласно уставу "Энергоатома", решение о выпуске и выкупе облигаций относится к исключительной компетенции наблюдательного совета, а в случае его отсутствия эти полномочия исполняет орган управления, которым в случае с генкомпанией является Кабинет министров.