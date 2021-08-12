Суд отпустил задержанного по делу о хищении 27 миллионов заместителя мэра Николаева

Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи заместителя городского головы Николаева Сергея Коренева, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к завладению почти 27 млн ​​грн на реконструкции Соборной площади в Одессе.

Такое решение 12 августа приняла следственная судья Ольга Саландяк, сообщает "Слово и дело".

"Жалобу защитника Сергея Коренева Владислава Грищенко, представленную в порядке статьи 206 УПК Украины – удовлетворить частично. Освободить Сергея Коренева из-под стражи в зале суда. В другой части жалобы – отказать", – объявила судья.

Таким образом, судья освободила Коренева из-под стражи, но отказалась признать незаконным его задержание. В то же время в решении Саландяк указала, что причин для задержания заместителя мэра Николаева не было.

Адвокат Коренева Евгений Грущовец утверждал, что его клиента задержали незаконно. По его словам, детективы НАБУ уже ждали заместителя мэра на границе, а значит знали о его поездке. К тому же, Коренев заблаговременно сообщил об отпуске в Николаевский горсовет и в Службу безопасности Украины. Как утверждал защитник, если бы Коренев хотел убежать, то ни стоял бы в очереди на границе, а сделал это за 30 минут. Поэтому адвокат просил признать незаконным задержание подозреваемого.

В свою очередь прокурор САП Сергей Козачина возражал против удовлетворения жалобы. Он отметил, что детективы только утром после начала обыска по месту жительства Коренева узнали о его отпуске. После чего детективы отправились в Мукачево, где по оперативной информации ночевал вицемер Николаева, но по прибытии на место его уже не было. Поэтому детективы поехали на границу, где, по данным НАБУ, Коренев стоял в очереди на выезд.

Также прокурор сообщил, что СБУ не имеет никакого отношения к НАБУ или САП, а потому информации о поездке вицемера они не имели. К тому же, как утверждал Козачина, Коренев по какой причине оставил свой основной телефон, которым постоянно пользовался, а с собой взял абсолютно новый и пустой телефон. На нем якобы не было ни переписок, ни контактов.

Прокурор подчеркнул, что после начала обыска Коренева проинформировали об этом, в том числе, его теща, которая осталась сидеть с малолетними детьми, однако он не отреагировал и продолжил движение за границу.

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Как сообщалось, 11 августа НАБУ задержало вице-мэра Николаева Коренева на границе с Венгрией. Кроме того, среди задержанных по этому делу - депутат Одесского горсовета Лозовенко, первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александр Брижатый и еще один руководитель частной компании. Позже антикоррупционные органы сообщили им о подозрении. Кроме того, НАБУ вызвало на допрос мэра Николаева Александра Сенкевича.

Как установило следствие, в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади. Однако заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами – директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере компании БВК "Пик-Строй", которая и выполнила работы.

Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков местной общине.