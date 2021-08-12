Власти России начали привлекать студентов к реконструкции БАМа

К работам по реконструкции Байкало-Амурской магистрали в РФ активно подключаются студенческие строительные отряды.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который 12 августа символически запустил реконструкцию БАМа, передает Интерфакс.

"Подобная практика не нова. В советское время ее прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители", – сказал российский министр.

По его словам, "здесь, в спайке с лучшими представителями Железнодорожных войск, студенты военных учебных центров проходят стажировку".

"Помимо навыков работы в команде они получают уникальный опыт реализации крупнейшего инфраструктурного проекта страны", – считает Шойгу.

Министр напомнил, что в 2024 году исполнится 50 лет с начала строительства БАМа, которое Шойгу назвал самым масштабным и дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР.

Он отметил, что кто-то ехал на БАМ "за туманом и за запахом тайги", кто-то – за высоким заработком.

"Однако и те, и другие работали в тяжелейших условиях вечной мерзлоты на необжитой территории. Сейчас в этом смысле мало что изменилось – здесь все такой же суровый климат и километры непроходимой тайги", – добавил российский министр.

БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас – 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности.