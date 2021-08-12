Кабмин назначил повторный конкурс на должность главы Службы труда

Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность главы Государственной службы по вопросам труда.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №921-р от 11 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно условиям конкурса, документы от кандидатов принимаются до 25 августа включительно.

Претенденты должны иметь не менее трех лет опыта работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящей должностях в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда либо в сфере общеобязательного государственного социального страхования.

Как сообщалось, Кабинет министров 17 июня уволил Игоря Дегнеру с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам труда, которую он занимал с 3 марта. Сейчас Дегнера значится заместителем главы Гоструда.

Другим своим решением Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы ведомства Виталия Сажиенко. До назначение заместителем главы Гоструда в августе 2019 года Сажиенко с 2016 года работал начальником управления в ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", а в 2013-206 годах – на разных должностях в Госинспекции по вопросам труда.