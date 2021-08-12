БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
889 відвідувачів онлайн
Новини ФінансиКорпоративні відносини
4 590 11
банки (6395) банкрутство (497) Укрексімбанк (356) Азовмаш (6)

Обанкротившийся баскетбольный клуб "Азовмаш" задолжал "Укрэксимбанку" 4,7 миллиарда

Новини БізнесЦензор Фінанси Корпоративні відносини

Обанкротившийся баскетбольный клуб

Суд признал банкротом ООО "Баскетбольный клуб "Азомаш" и открыл ликвидационную процедуру.

Соответствующее решение Хозсуд Запорожской области принял 10 августа, передает Finbalance.

Перед этим, 6 июля, суд признал денежные требования государственного "Укрэксимбанка" к должнику на сумму 4,72 млрд грн (как обеспеченные залогом), а также требования Государственной налоговой службы на 935 тыс. грн и требования ООО "Мариупольская машиностроительная компания" на 2,4 млн грн.

При этом еще в декабре 2019 года Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск ликвидатора "ВТБ Банка" к ООО "Баскетбольный клуб "Азовмаш" и решил взыскать с баскетбольного клуба в счет погашения задолженности ЧАО "Азовэлектросталь" в сумме 76,3 млн грн и 1,26 млн грн гостиничный комплекс "Европейская" в Мариуполе общей площадью 2 226,8 кв. м, а также спортивно-оздоровительный комплекс в Мариуполе общей площадью 4 279,4 кв. м. Последний сейчас выставлен на продажу частным лицом за 8 млн грн.

В госреестре учредителями ООО "Баскетбольный клуб "Азовмаш" указаны ЧАО "Азовэлектросталь" и ЧАО "Торговый дом Азовобщемаш". Обе эти компании признаны банкротами.

В госреестре конечными бенефициарами ЧАО "Азовэлектросталь" указаны Azovmashinvest Holdings Limited (ранее СМИ связывали ее в том числе с Юрием Иванющенко) и Светлана Савчук – вдова покойного президента "Азовмаша" и нардепа от "Партии регионов" Александра Савчука.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Finbalance


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+14
Як баскетбольний кліб міг отримати кредит в 4.7 млрд. грн? Що могло буди забезпеченнм цого кредиту?
показати весь коментар
12.08.2021 18:06
+5
ахереть... баскетбольный Приватбанк. Хотелось бы узнать кто распорядился осыпать деньгами этот клуб, почему только этот, и чем в нашей стране мог гарантировать баскетбольный клуб возврат такой суммы.
показати весь коментар
12.08.2021 20:32
+5
Такой баскєтбол нам нє нужен ©
показати весь коментар
12.08.2021 21:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какие проблемы. мячами долг отдадут!
показати весь коментар
12.08.2021 17:07 Відповісти
в баскетбол вдіграють
показати весь коментар
13.08.2021 10:56 Відповісти
в смысле? а государственный Укрэксим будет возмещать 4 лярда от юры енакиевского каким именно залоговым имуществом?
показати весь коментар
12.08.2021 17:14 Відповісти
Як баскетбольний кліб міг отримати кредит в 4.7 млрд. грн? Що могло буди забезпеченнм цого кредиту?
показати весь коментар
12.08.2021 18:06 Відповісти
торговый дом и отель...янык сказал выдать, ексимбанк и выдал...
показати весь коментар
12.08.2021 18:15 Відповісти
Слово конкретного пацана....
показати весь коментар
12.08.2021 19:23 Відповісти
ахереть... баскетбольный Приватбанк. Хотелось бы узнать кто распорядился осыпать деньгами этот клуб, почему только этот, и чем в нашей стране мог гарантировать баскетбольный клуб возврат такой суммы.
показати весь коментар
12.08.2021 20:32 Відповісти
Такой баскєтбол нам нє нужен ©
показати весь коментар
12.08.2021 21:39 Відповісти
Таким образом кацапня половину Мариуполя скупит. А половина и так ватная. Так войну с балалайней не выиграть.
показати весь коментар
12.08.2021 22:38 Відповісти
Круто распилили наше бабло... и концы в воду...
показати весь коментар
13.08.2021 01:50 Відповісти
Типичные "крепкие хозяйственники" Януковича.
Так разворовывалась страна
показати весь коментар
13.08.2021 08:49 Відповісти
 
 