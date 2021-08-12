"Борисполь" возглавил рейтинг крупнейших аэропортов Украины в июле

Крупнейшими аэропортами Украины в июле 2021 года стали аэропорты "Борисполь", "Львов" и "Киев" (Жуляны).

Об этом свидетельствует анализ статистики воздушных ворот, который провел avianews.com.

Столичный аэропорт "Киев" в этот раз смог вернуться в топ-3 лидеров, хотя ранее несколько месяцев уступал Одессе и Харькову и находился на пятом месте.

В июле аэропорт "Борисполь" обслужил 1,17 млн пассажиров, "Львов" - 251 тыс. пассажиров, "Киев" - 186,9 тыс. пассажиров. Всего украинские аэропорты пропустили через свои терминалы 2,06 млн пассажиров. Таким образом, на топ-3 воздушных ворот страны пришлось 77,9% всего авиационного трафика Украины.

Пассажиропоток аэропортов Украины в июле и за семь месяцев 2021 года:

аэропорт "Борисполь": 1,17 млн/4,56 млн

аэропорт "Львов": 251 тыс./763,4 тыс.

аэропорт "Киев" (Жуляны): 186,9 тыс./524,2 тыс.

аэропорт "Одесса": 167 тыс./584,9 тыс.

аэропорт "Харьков": 147,9 тыс./553,2 тыс.

аэропорт "Днепр": 32,7 тыс./144,4 тыс.

В июле сразу два аэропорта Украины превысили свои докризисные показатели. Например, аэропорт "Львов" обслужил на 3,1% больше пассажиров, чем в июле 2019 года. В "Харькове" этот показатель превысил докризисный на 13%.

В статистике за июль нет аэропорта "Запорожье", поскольку в этот раз предприятие не обнародовало свои данные.

В данную статистику не включен аэропорт "Симферополь", который находится на территории аннексированного полуострова Крым. В первом полугодии 2021 года он принял и отправил 3,75 млн пассажиров, в июле 2021 года - 1,22 млн путешественников.