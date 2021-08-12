Сигареты подорожали за год почти на 20%, – Госстат

С июля 2020 года по июль 2021 года в Украине подорожали пиво, водка, вина столовые и сигареты отечественного производства.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Укринформ.

Пиво украинского производства с июля 2020 года по июль 2021 года поднялось в цене в среднем на 6,6% (до 18,77 грн за 0,5 л); водка - на 1,3% (до 93,61 грн за 0,5 л); вина столовые - на 3,6% (до 69,52 грн за 0,75 л).

Сигареты с фильтром украинских марок в июле 2021 года в среднем по Украине продавались по 48,27 грн за пачку (20 штук), что на 19,4% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 43,49 грн за пачку (дороже на 20,5%).

Как сообщалось, потребительские цены в июле 2021 года против июня 2021 года увеличились на 0,1%, против июля 2020 года – на 10,2%, против декабря 2020 года - на 6,5%. За январь-июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 8,5%.