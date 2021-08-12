Авиакомпания SkyUp возобновит прямые рейсы на Занзибар

Авиаперевозчик SkyUp с 23 октября возобновит полеты в Танзанию на остров Занзибар.

Рейсы запланированы дважды в неделю по средам и субботам, а с нового года количество частот увеличится до четырех в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании напомнили, что для посещения Занзибара украинцам необходима виза. Ее можно оформить по прибытии в страну в аэропорту, а стоимость составляет $50 с человека. Виза действует в течение 90 дней.

Сейчас путешественникам также необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Кроме того, туристы должны заполнить онлайн-форму не более чем за 24 часа до пересечения границы. Однако правила и требования могут измениться, отмечают в SkyUp.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp открыла прямые рейсы из Киева в Танзанию на остров Занзибар в октябре 2020 года.