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Авиакомпания SkyUp возобновит прямые рейсы на Занзибар

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Авиакомпания SkyUp возобновит прямые рейсы на Занзибар

Авиаперевозчик SkyUp с 23 октября возобновит полеты в Танзанию на остров Занзибар.

Рейсы запланированы дважды в неделю по средам и субботам, а с нового года количество частот увеличится до четырех в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании напомнили, что для посещения Занзибара украинцам необходима виза. Ее можно оформить по прибытии в страну в аэропорту, а стоимость составляет $50 с человека. Виза действует в течение 90 дней.

Сейчас путешественникам также необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Кроме того, туристы должны заполнить онлайн-форму не более чем за 24 часа до пересечения границы. Однако правила и требования могут измениться, отмечают в SkyUp.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp открыла прямые рейсы из Киева в Танзанию на остров Занзибар в октябре 2020 года.

Автор: Михайло Орлюк
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..."великое достижене" - открытие прямых рейсов в Занзибар...может не стоит шастать по разным там занзибарам в такое стрЁмное время, что бы не завезти в Украину какую-нибудь еще заразу...
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12.08.2021 21:32 Відповісти
 
 