Потребление электроэнергии выросло с начала года на 6,2%, – Минэнерго

Потребление электроэнергии в Украине в январе-июле 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,2% (на 5,19 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 89,18 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,5% (на 4,4 млрд кВт-ч) – до 72,44 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,3% – до 30,21 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 16,79 млрд кВт-ч (+5,1% к январю-июлю 2020 года), топливная – 1,9 млрд кВт-ч (+2,6%), машиностроительная – 2,07 млрд кВт-ч (+14,2%), химическая и нефтехимическая – 2,56 млрд кВт-ч (+9,5%), пищевая и перерабатывающая – 2,4 млрд кВт-ч (-1,8%), строительных материалов – 1,49 млрд кВт-ч (+20,3%), другая – 2,99 млрд кВт-ч (+8,1%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1,98 млрд кВт-ч (-7,1%), транспортные – 3,52 млрд кВт-ч (+9,4%), строительные – 629,9 млн кВт-ч (+17,8%).

Население страны за семь месяцев этого года потребило 22,66 млрд кВт-ч (+5,3%), коммунально-бытовые потребители – 8,66 млрд кВт-ч (+7,5%), другие непромышленные потребители – 4,77 млрд кВт-ч (+15,1%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев снизилась с 41,8% до 41,7%, а доля населения – с 31,6% до 31,3%.

В июле 2021 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,5% (на 634,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,1 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 2,4% (на 222,6 млн кВт-ч), до 9,65 млрд кВт-ч.

Ранее сообщалось, что производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-июле 2021 года увеличилось на 6,2% (на 5,29 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 90,3 млрд млн кВт-ч.