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Новини Транспорт
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Ахметов (1569) Укрзалізниця (4336) вагони (622) Метінвест (618) Камишін (46)

"Укрзализныця" приняла решение о распределении вагонов в пользу компаний Ахметова

Новини БізнесЦензор Транспорт

С 8 августа филиал "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) "Укрзализнцыи" запретил подачу под погрузку собственных вагонов, кроме как по долгосрочным контрактам, большинство из которых получили компании Рината Ахметова.

Соответствующую телефонограмму ЦТЛ разослал на все региональные филиалы "Укрзализныци", сообщает отраслевое издание Rail.insider.

"В связи с уменьшением количества рабочего парка полувагонов перевозчика условных групп "ЦТЛ-ПВ-новые", "ЦТЛ-ПВ" и, как следствие, фактической невозможностью обеспечения заявок пользователей услуг, в соответствии с п. 5.2.2 "Условий предоставления услуг перевозки с согласованными сроками и объемами в собственных вагонах перевозчика по результатам электронных торгов (аукциона) (Приложение 1-9 к "договору оказания услуг по организации перевозки грузов ..."), что напрямую угрожает возникновению фактической (согласно условиям договора) финансовой ответственности перевозчика перед пользователями услуг, запрещается с 20 часов 01 мин суток 08.08.2021 до отмены, – подача под погрузку полувагонов с обозначением ЦТЛ, кроме как для обеспечения заявок по предоставлению трансфера с согласованными сроками и объемами по результатам электронных торгов ("долгосрочные контракты")", – говорится в документе.

Компаний, с которыми заключены долгосрочные контракты четыре: ООО "Метинвест-Шиппинг" (бенефициар – Ринат Ахметов), ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" (Ринат Ахметов), ООО "Интвайс" (Сергей Осокин), ООО "Ника Транс Логистика" (Дмитрий Фирташ).

В свою очередь член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Facebook подтвердил введение ограничений на подачу вагонов, но пояснил это штрафными санкциями, предусмотренными в долгосрочных договорах.

"По поводу решения запретить подачу вагонов, то правда, как всегда, посередине. Контракты "Укрзализныци" с "Метинвестом" имени Жмака-Ираклия накладывают огромные штрафы на "Укрзализныцю". Почему они подписали такие контракты на 3 года (!) с такими условиями, и не получив санкции от набсовета, должны разбираться правоохранители. Но контракты действующие, и поэтому вагоны идут "Метинвесту", чтобы избежать штрафов", – написал Лещенко.

Он добавил, что пересмотр контрактов должен стать задачей для нового и.о. главы правления "Укрзализныци".

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 11 августа, уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина. Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова. С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.

Напомним, еще в апреле после своего назначения и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявлял о планах добиться пересмотра невыгодных контрактов на долгосрочную аренду вагонов. Однако этого так и не произошло.

Ранее "Укрзализныця" предложила рынку услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене, при этом по некоторым договорам арендная ставка была установлена значительно ниже рыночной – на уровне 480 грн/день при стартовой цене 800 грн. Крупнейшим победителем аукционов на аренду вагонов с такой ценой стало ООО "Метинвест-Шиппинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Rail.insider


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Топ коментарі
+14
тупорылые буратино думали, что назначив "экс" менеджера ахметова главой УЗ, то рыжая падла ничего с этого не помеет... ахахаха)))
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12.08.2021 16:41
+13
Що з цього приводу пише борцун з олігархами, залізнодорожник СерЛещ?
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12.08.2021 16:46
+6
Скорее Бени, Ахметки и Пинчука.
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12.08.2021 21:35
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тупорылые буратино думали, что назначив "экс" менеджера ахметова главой УЗ, то рыжая падла ничего с этого не помеет... ахахаха)))
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12.08.2021 16:41 Відповісти
Призначення шнурка Ахметова на УЗ це частина домовленостей по зниженню ціни на електрику для пенсіонерів!
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13.08.2021 01:06 Відповісти
Що з цього приводу пише борцун з олігархами, залізнодорожник СерЛещ?
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12.08.2021 16:46 Відповісти
оно сидит на чемодане и писать отказывается)
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12.08.2021 19:41 Відповісти
Прям неожиданно. Главное автопарк покупается за счет народа а распределяется Ахметову и КО. Ахметову новые грузовые составы, а холопам ржавые дырявые совковые пассажирские вагоны-теплушки
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12.08.2021 16:46 Відповісти
Три кукловода получают барыш со своих вложений на выборах 2019. Холопам нужно было включать мозги когда голосовали за их кукол.

"Укрзализныця" приняла решение о распределении вагонов в пользу компаний Ахметова - Цензор.НЕТ 6584
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12.08.2021 21:34 Відповісти
А коли було інакше? Навіть при Ющенку статки Ахметова збільшилися у 6 раз. Олігархічна система, проти якої народ і виходив на Майдан і далі функціонує. Порошенко доклав максумум зусиль, щоб все так і залишилось. Без зміни системи, ніяка зміна прізвища президента користі не принесе.
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13.08.2021 11:05 Відповісти
Ага. Куда же без Порошенко. Только вот Bloomberg говорит обратное

1. Ахметов 2013 - 15.4 млрд. USD, Ахметов 2019 - 5.8.млрд. USD; Ахметов 2021 - 10.4.млрд. USD
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13.08.2021 12:42 Відповісти
живем в королевстве Ахметова.
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12.08.2021 16:51 Відповісти
Скорее Бени, Ахметки и Пинчука.
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12.08.2021 21:35 Відповісти
А Сергій Лещенко - проститутка Ахметова.

P.S...Ахметов - рижа ****#
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12.08.2021 16:56 Відповісти
1. Проститутка=Повія
2. Рижа=Руда
3. ****#=****#
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12.08.2021 17:50 Відповісти
Что очень слабовато Голобородько борется с олигархами "Укрзализныця" приняла решение о распределении вагонов в пользу компаний Ахметова - Цензор.НЕТ 3874
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12.08.2021 17:35 Відповісти
Клоун - взірцевий борцун з олігархами "Укрзализныця" приняла решение о распределении вагонов в пользу компаний Ахметова - Цензор.НЕТ 6172
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12.08.2021 20:13 Відповісти
Ниверю! Дабытьэтаваниможет!
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12.08.2021 21:46 Відповісти
Антимонопольного комітету геть і не чути, "акакаяразніца"...
30 років НЕЗАЛЕЖНОСТІпо кучмівські для олігархів...
Свято наближається!!!!
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12.08.2021 22:01 Відповісти
Чому я не здивований що Укрзалізниця ахметову дупу лиже...
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12.08.2021 22:37 Відповісти
В США стоимость доставки /распределения электроэнергии конечному потребителю составляет максимум 30% от всего тарифа(в зависимости от удаленности от АЭС или ТЕЦ) и 70%-это стоимость электричества на АЭС или ТЕС. В Украине Стоимость доставки почему-то равняется 80% от общего тарифа и только 20% уплаченных нами денег за электричество идет Энергоатому и местным ТЕС и ТЕЦ а так-же ГЭС. А потому-то ВСЕ обленерго,все распределительные сети принадлежат АхметовуЮКоломойскому,Суркисам,Пинчуку и Фирташу-они и получают 80% всех денег что мы платим за электрику. Олигархи и чиновники с депутатами 30 лет грызут Украину. Странно что страна еще жива-такой запас прочности
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12.08.2021 22:53 Відповісти
Отлично,ахметка продожает высасывать бюждет через госкомпанию,а ее керивники-миллионеры разводят ручками и говорят - все так и должно быть,мы ничего поделать не можем,нахрен тогда вы там работаете и получаете бешеную зарплату мрази.
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13.08.2021 07:24 Відповісти
Кто ещё сомневается что огметов заработал капитал "честным трудом"
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13.08.2021 09:50 Відповісти
Дивно було чекати іншого,коли там править ахметівський менеджер...
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13.08.2021 11:53 Відповісти
А що тут дивного?.. Фронтмен Ахметов разом з менеджерами грабують територію тимчасового перебування.
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13.08.2021 14:29 Відповісти
 
 