Госспецсвязи зафиксировала сокращение количества кибератак на государственные ресурсы

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет с 4 по 10 августа заблокировала 56 612 атак разных видов, что на 13% меньше, чем неделей ранее.

Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации, около 97% из них были сетевыми атаками прикладного уровня. Также зафиксировали и заблокировали 1 DdoS-атаку.

Кроме того, система обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировала 746 581 подозрительное событие, что на 42% меньше, чем на предыдущей неделе:

попыток получения прав пользователя – 36%;

попыток получения прав администратора – 19%;

нарушений корпоративной политики безопасности – 21%;

подозрительного исполняющего кода – 7%;

обнаружения сетевого ВПС – 9%;

другое – 8%.

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 1 863 киберинцидента.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (44%) и фишинга (55%).