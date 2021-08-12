Кабмин утвердил введение оценивания качества админуслуг

Кабинет министров на заседании 11 августа утвердил порядок проведения мониторинга качества предоставления админуслуг в фронтофисах – учреждениях, где оказывают госуслуги.

Ожидается, что введение такого мониторинга поможет госорганам работать над повышением качества услуг, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Система онлайн-мониторинга и оценки качества услуг – первый в Украине автоматизированный инструмент, который поможет собирать и систематизировать информацию о предоставлении админуслуг. Это еще один шаг к полной цифровизации отчетности и переходу к режиму paperless в госорганах и органах местной власти", – сказано в сообщении.

В Минцифры отмечают, что раньше у посетителей госучреждений не было возможности влиять на процесс, а в должностных лиц – механизмов для его улучшения.

Благодаря внедрению мониторинга у госорганов появятся метрики для измерения эффективности работы и качества сервиса, а у граждан – источник для предоставления обратной связи.

Как пояснили в Минцифры, после внедрения изменений граждане смогут оставлять отзывы о качестве обслуживания в госорганах, что позволит влиять на качество услуг и усовершенствовать работу фронтофисов.

В свою очередь правительство сможет получать актуальную информацию о потребностях различных групп населения, принимать эффективные решения и улучшать уровень сервисов.

Местная власть же сможет оценивать и влиять на эффективность фронтофисов по предоставлению административных услуг, принимать решения о расширении количества фронтофисов и увеличении числа их работников благодаря информации о загруженности.