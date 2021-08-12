Чиновники Государственной зерновой корпорации организовали схему на $57 миллионов, – МВД

Правоохранители разоблачили чиновников АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) на растрате имущества компании. Общая сумма ущерба составила $57 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Следователи Нацполиции в ходе досудебного расследования установили: должностные лица акционерного общества, вступив в преступный сговор с другими лицами, совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Кроме того, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия. Сумма убытков, причиненный государственной компании, составляет более $57 млн", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. При этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара.

"В ходе следствия полицейские разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы. В частности за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной", – отмечают в МВД.

Известно, что в течение января-мая 2021 года ГПЗКУ заключены внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более $231 млн. А по состоянию на конец июля 2021 года дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед государственной компанией составляет более $57 млн.

Также установлены факты злоупотребления при заключении договоров о страховании имущества. Чиновники корпорации в сговоре с должностными лицами коммерческих субъектов хозяйствования заключали договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия для государственной компании.

По этим фактам следователи Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В частности, между ГПЗКУ и тремя страховыми компаниями был заключен договор добровольного страхования имущества на общую сумму 2,56млрд грн и уплачена страховая премия в размере 99,04 млн грн. Страховой тариф по указанному договору составлял 3,87% от стоимости имущества корпорации, и в 3-5 раз превысил рыночный.

Отмечается, что 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях. По результатам проведения обысков обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, $200 тыс.

В указанных уголовных производствах запланировано проведение ряда следственных действий и экспертиз. По их результатам будет решаться вопрос об объявлении подозрений лицам, причастным к хищению государственных средств.

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Как сообщалось, с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля ГПЗКУ в статусе исполняющего обязанности главы возглавляет Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" с формулировкой: "на основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей".

Власенко, согласно информации на сайте Николаевского областного совета, представляет политическую партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам 2020 года нарастило чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом – до 5,86 млрд грн. Госпредприятие в 2020 году сократило доход от реализации продукции вдвое – до 7,12 млрд грн. По итогам первого квартала 2021 года ГПЗКУ получила 148,82 млн грн убытка.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ в июне 2021 года обсудило с представителями Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов возможную поставку в 2021/2022 маркетинговом году 2 млн тонн ранних зерновых и 3 млн тонн кукурузы.