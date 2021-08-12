Нацбанк применил меру воздействия к кредитному союзу за несоблюдение нормативов

Национальный банк применил к кредитному союзу КС "Добра Справа" меру воздействия за несоблюдение им обязательных финансовых нормативов и требований, которые ограничивают риски по операциям с финансовыми активами.

Речь идет об обязательстве принять меры для устранения нарушений и причин, которые способствовали нарушению, до 1 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что кредитный союз по состоянию на 31 марта не соблюдал норматив концентрации кредитных рисков (К4) и требования относительно ограничения доли непродуктивных активов.

"Соблюдение норматива концентрации кредитных рисков (К4) важно для кредитных союзов, так как это снижает риски невыполнения и/или несвоевременного выполнения союзом обязательств перед его членами по взносам (вкладам) на депозитные счета и паевым взносам, которые возникают вследствие невыполнения отдельными членами или группой членов кредитного союза своих обязательств перед кредитным союзом", – говорится в сообщении.

Объем активов КС "Добра справа" на 31 марта составлял 3,4 млн грн.